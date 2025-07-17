Битва за воду в пустыне: чилийцы выступают против гигантов горной промышленности

Гигантам горной промышленности Чили выписали крупные штрафы за истощение грунтовых вод

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обширные трубопроводные системы пересекают бескрайние чилийские дюны, транспортируя морскую воду на высоту более 3000 метров в Анды, к руднику Эскондида, ведущему мировому производителю меди.

Фото: commons.wikimedia.org by Chipcity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ рудник

Владельцы рудника утверждают, что использование морской воды вместо местных источников способствует сохранению водных ресурсов региона. Однако Серхио Кубильос, представитель коренного народа Ликанантай-де-Пейн, оспаривает эту точку зрения.

Кубильос и его единомышленники убеждены, что горнодобывающая промышленность усугубляет дефицит воды в регионе, особенно в условиях затяжной 15-летней засухи.

Добыча полезных ископаемых привела к падению уровня грунтовых вод, что угрожает родникам, болотам и поверхностным водоемам, поддерживающим биоразнообразие и обеспечивающим жизнедеятельность местных сельскохозяйственных культур и домашнего скота.

"Многие водно-болотные угодья полностью высохли, а растительность заметно сократилась", — подчеркивает Кубильос.

Община Пейне, расположенная на солончаке, особенно уязвима к изменениям климата из-за хрупкого экологического баланса региона. Кубильос утверждает, что добыча полезных ископаемых усугубила последствия климатического кризиса, значительно истощив запасы грунтовых вод.

Засуха считается самой продолжительной и масштабной за последние сто лет. Местные жители и горнодобывающие компании ведут ожесточенную борьбу за воду в пустыне Атакама, самом засушливом месте на Земле, где сосредоточены крупнейшие мировые запасы меди и лития.

В декабре австралийская компания BHP, владеющая контрольным пакетом акций Escondida, американская компания Albemarle и чилийская компания Zaldívar были обязаны выплатить рекордный штраф в размере 47 миллионов долларов за истощение водоносного горизонта Монтураки-Негриллар-Тилопозо и повреждение растительности, пишет The Guardian.

Экологический суд признал, что ущерб, нанесенный компаниями, негативно сказался на коренном населении Пейне, изменив их образ жизни и традиции. Суд установил, что компании превысили допустимые объемы добычи подземных вод, что привело к критическому снижению уровня грунтовых вод.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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