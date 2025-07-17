Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы подтвердили эффективность настоя луковой шелухи против тли и клеща
Ихтиологи установили, что Myloplus sauron питается растениями, а не мясом
Загорел — и в суд: россиян предупредили об аресте за бельё на балконе
Археологи из города Э нашли в Бракемоне капсулу времени XIX века
Высокое давление увеличивает риск инсульта, инфаркта — данные ВОЗ
Куриные котлеты за 20 минут: вкусный обед на любой день
Прорвало трубу? Юрист рассказала, кто заплатит за ущерб
Как определить цену квартиры при продаже без риэлтора — советы от частных продавцов
Почему тугие хвосты вредят волосам и как выбрать безопасные прически

Битва за воду в пустыне: чилийцы выступают против гигантов горной промышленности

Гигантам горной промышленности Чили выписали крупные штрафы за истощение грунтовых вод
2:28
Экономика

Обширные трубопроводные системы пересекают бескрайние чилийские дюны, транспортируя морскую воду на высоту более 3000 метров в Анды, к руднику Эскондида, ведущему мировому производителю меди.

рудник
Фото: commons.wikimedia.org by Chipcity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
рудник

Владельцы рудника утверждают, что использование морской воды вместо местных источников способствует сохранению водных ресурсов региона. Однако Серхио Кубильос, представитель коренного народа Ликанантай-де-Пейн, оспаривает эту точку зрения.

Кубильос и его единомышленники убеждены, что горнодобывающая промышленность усугубляет дефицит воды в регионе, особенно в условиях затяжной 15-летней засухи.

Добыча полезных ископаемых привела к падению уровня грунтовых вод, что угрожает родникам, болотам и поверхностным водоемам, поддерживающим биоразнообразие и обеспечивающим жизнедеятельность местных сельскохозяйственных культур и домашнего скота.

"Многие водно-болотные угодья полностью высохли, а растительность заметно сократилась", — подчеркивает Кубильос.

Община Пейне, расположенная на солончаке, особенно уязвима к изменениям климата из-за хрупкого экологического баланса региона. Кубильос утверждает, что добыча полезных ископаемых усугубила последствия климатического кризиса, значительно истощив запасы грунтовых вод.

Засуха считается самой продолжительной и масштабной за последние сто лет. Местные жители и горнодобывающие компании ведут ожесточенную борьбу за воду в пустыне Атакама, самом засушливом месте на Земле, где сосредоточены крупнейшие мировые запасы меди и лития.

В декабре австралийская компания BHP, владеющая контрольным пакетом акций Escondida, американская компания Albemarle и чилийская компания Zaldívar были обязаны выплатить рекордный штраф в размере 47 миллионов долларов за истощение водоносного горизонта Монтураки-Негриллар-Тилопозо и повреждение растительности, пишет The Guardian.

Экологический суд признал, что ущерб, нанесенный компаниями, негативно сказался на коренном населении Пейне, изменив их образ жизни и традиции. Суд установил, что компании превысили допустимые объемы добычи подземных вод, что привело к критическому снижению уровня грунтовых вод.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи
Еда и рецепты
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
Еда и рецепты
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Почему ваши десерты не могут обойтись без заварного крема
Гигантам горной промышленности Чили выписали крупные штрафы за истощение грунтовых вод
Как Александр Панайотов решил проблему с забытыми брюками на фестивале за 20 минут
Подключённые браслеты снизили риск осложнений после аппендэктомии у детей
Агрономы предостерегают от использования азота при подкормке перцев в августе
Стоимость краткосрочной аренды квартир в Москве подскочила на 37%: главные причины
Что делать, если кот мешает спать по ночам — советы для владельцев животных
Ученые из Австрии и Германии нашли новый антибиотик в шахте Внутренней Монголии
Холодное топливо улучшает сгорание смеси в двигателе
Экономист порадовал: техника в России начнёт заметно дешеветь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.