Рискованная игра: Талеб высказался о росте долга США и спекулятивной природе биткоина

Талеб о волатильности биткоина и росте госдолга США — что ждёт экономику США

Писатель Нассим Николас Талеб выразил согласие с опасениями Илона Маска относительно проблем с долгами в США и отметил, что биткоин не более ценен, чем обычный цветок.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Талеб, известный популяризацией термина "Черный лебедь" для обозначения неожиданных и редких событий, которые кажутся очевидными лишь после их наступления, является научным консультантом Universa Investments, хедж-фонда, который управляет значительными активами и специализируется на минимизации рисков, связанных с экстремальными рыночными событиями.

В интервью Талеб коснулся вопросов тарифных войн, инициированных Дональдом Трампом, обеспокоенности финансовым положением Америки, уменьшающегося доверия к американской валюте и своего скептического отношения к биткоину даже на фоне его рекордного роста.

Особое внимание эксперт уделил госдолгу США, который значительно вырос за последние годы и продолжает увеличиваться. Рост процентных выплат по долгу вызывает у Талеба серьезную обеспокоенность, поскольку это создает нестабильность в экономике. Он также отметил, что действия США, такие как заморозка активов, подорвали доверие к доллару как к резервной валюте, что привело к дедолларизации и переходу центральных банков к золоту.

Относительно биткоина Талеб остался верен своей критической позиции, указав на его высокую волатильность и спекулятивный характер, пишет Business Insider.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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