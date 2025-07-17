Рискованная игра: Талеб высказался о росте долга США и спекулятивной природе биткоина

Писатель Нассим Николас Талеб выразил согласие с опасениями Илона Маска относительно проблем с долгами в США и отметил, что биткоин не более ценен, чем обычный цветок.
Талеб, известный популяризацией термина "Черный лебедь" для обозначения неожиданных и редких событий, которые кажутся очевидными лишь после их наступления, является научным консультантом Universa Investments, хедж-фонда, который управляет значительными активами и специализируется на минимизации рисков, связанных с экстремальными рыночными событиями.
В интервью Талеб коснулся вопросов тарифных войн, инициированных Дональдом Трампом, обеспокоенности финансовым положением Америки, уменьшающегося доверия к американской валюте и своего скептического отношения к биткоину даже на фоне его рекордного роста.
Особое внимание эксперт уделил госдолгу США, который значительно вырос за последние годы и продолжает увеличиваться. Рост процентных выплат по долгу вызывает у Талеба серьезную обеспокоенность, поскольку это создает нестабильность в экономике. Он также отметил, что действия США, такие как заморозка активов, подорвали доверие к доллару как к резервной валюте, что привело к дедолларизации и переходу центральных банков к золоту.
Относительно биткоина Талеб остался верен своей критической позиции, указав на его высокую волатильность и спекулятивный характер, пишет Business Insider.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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