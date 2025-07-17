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Ведущий производитель яиц в Прикамье получит 4 птичника с цифровизацией

600 млн на модернизацию: птицефабрику Комсомольская ждут изменения
1:20
Экономика

На птицефабрике "Комсомольская", расположенной в Кунгурском районе Пермского края, началась реализация второго этапа обширной модернизации производственных зданий. На эти цели предполагается выделить свыше 600 миллионов рублей.

куры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
куры

До конца 2025 года планируется завершить обновление четырех птичников: три из них будут предназначены для промышленного стада, а один — для разведения ремонтного молодняка. 

Ранее на фабрике был успешно реализован первый этап модернизации, в ходе которого введены в эксплуатацию два новых корпуса для содержания промышленного стада, вмещающих до 212 тысяч кур-несушек. Эти новые объекты заменили восемь старых птичников, построенных в 1960-х годах.

Кроме того, в рамках стратегии развития проводится цифровизация производства: запланировано внедрение системы диспетчеризации, которая позволит контролировать состояние птиц и оперативно реагировать на изменения условий их содержания.

АО "Комсомольская" является ведущим производителем яиц в Прикамье. Ее мощности позволяют производить до 650 миллионов штук яиц в год, пишет "Ъ".

Уточнения

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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