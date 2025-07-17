Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
600 млн на модернизацию: птицефабрику Комсомольская ждут изменения
Трансферный сюрприз: переход игрока в Левски под угрозой
Ольга Бузова обливается слезами из-за болезни своей собачки по кличке Ева
Эксперты сравнили срок службы и прочность различных кровельных покрытий
Маска работает, но не у вас: главные ошибки в нанесении, которые совершают все
Рецепт абрикосового тарта: идеальный летний десерт, который никого не оставит равнодушными
Макияж на ночь вызывает воспаления и закупорку пор
Рядом с дорогой — не трогай: в ягодах может быть опасный металл
Автомобиль без движения стареет быстрее — автоэксперты предупреждают

Максимум за полгода: Россия вдруг стала привлекательной для южнокорейских смартфонов

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос на 8,5%
1:20
Экономика

Согласно данным корейской статистической службы, в июне текущего года Южная Корея значительно увеличила экспорт смартфонов в Россию, почти утроив его по сравнению с маем. Это максимальный показатель за последние шесть месяцев.

Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном

Поставки телефонов из Южной Кореи в Россию продолжают расти третий месяц подряд. В сравнении с маем объем экспорта вырос в 2,7 раза и достиг 185 тысяч долларов, что является пиковым значением с декабря. Рост в годовом исчислении составил 4%.

В июне Россия заняла 25-е место по объему закупок южнокорейских смартфонов. Лидерами по этому показателю стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона).

За первое полугодие 2024 года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличился на 8,5%, достигнув 385 тысяч долларов, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Домашние животные
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни Аудио 
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Домашние животные
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Автомобиль без движения стареет быстрее — автоэксперты предупреждают
Как обрезать старую яблоню и вернуть ей плодовитость
Секретный ингредиент для панировки: курица без яиц, но вкуснее
После лимонной воды не следует чистить зубы минимум 30 минут
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос на 8,5%
Легенда боевых искусств продолжает тренироваться в 82 года
Средняя стоимость жилья на первичке в июне достигла 175 тысяч рублей за метр
Какие факторы угрожают популяциям белух в Гренландии и России
Сергей Соседов дал живущей с мужем-алкоголиком Кудрявцевой совет
Правила домашнего пилинга: как не повредить кожу и добиться эффекта салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.