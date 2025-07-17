Максимум за полгода: Россия вдруг стала привлекательной для южнокорейских смартфонов

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос на 8,5%

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным корейской статистической службы, в июне текущего года Южная Корея значительно увеличила экспорт смартфонов в Россию, почти утроив его по сравнению с маем. Это максимальный показатель за последние шесть месяцев.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном

Поставки телефонов из Южной Кореи в Россию продолжают расти третий месяц подряд. В сравнении с маем объем экспорта вырос в 2,7 раза и достиг 185 тысяч долларов, что является пиковым значением с декабря. Рост в годовом исчислении составил 4%.

В июне Россия заняла 25-е место по объему закупок южнокорейских смартфонов. Лидерами по этому показателю стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона).

За первое полугодие 2024 года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличился на 8,5%, достигнув 385 тысяч долларов, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.