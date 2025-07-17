Максимум за полгода: Россия вдруг стала привлекательной для южнокорейских смартфонов

Согласно данным корейской статистической службы, в июне текущего года Южная Корея значительно увеличила экспорт смартфонов в Россию, почти утроив его по сравнению с маем. Это максимальный показатель за последние шесть месяцев.
Поставки телефонов из Южной Кореи в Россию продолжают расти третий месяц подряд. В сравнении с маем объем экспорта вырос в 2,7 раза и достиг 185 тысяч долларов, что является пиковым значением с декабря. Рост в годовом исчислении составил 4%.
В июне Россия заняла 25-е место по объему закупок южнокорейских смартфонов. Лидерами по этому показателю стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона).
За первое полугодие 2024 года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличился на 8,5%, достигнув 385 тысяч долларов, согласно РИА Новости.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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