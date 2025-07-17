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Россия снова на высоте: четырнадцать МС-21 собрали без иностранной помощи

Сборка четырнадцати МС-21: как Россия преодолевает авиационные преграды
2:12
Экономика

В России завершили сборку четырнадцати пассажирских авиалайнеров МС-21 в рамках налаженного серийного производства.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300

Еще девять воздушных судов этой же модели находятся в различных стадиях сборки, об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Заслуженный пилот России Юрий Сытник поделился своим мнением об этом событии, пишет "Царьград".

По словам Сытника, это значительное достижение для российской авиационной промышленности. Последние 25 лет страна не производила собственные самолеты, несмотря на возможность конкурировать с зарубежными аналогами, такими как Boeing и Airbus.

Хотя достижение уровня Boeing и Airbus в настоящее время в России представляется сложной задачей, важно, что это самолет российского производства. Это не только успех авиационной отрасли, но и достижение правительства и президента, уделяющих пристальное внимание развитию гражданской авиации.

Несмотря на критику и замечания, стоит отметить, что разработка МС-21 началась примерно 10-15 лет назад.

Сытник признался, что ранее критиковал этот проект, поскольку существует готовый самолет Ту-204СМ, обладающий схожими характеристиками с МС-21.

Разработчики МС-21 обещали более легкий самолет. Фактический вес составляет 50 тонн, в то время как Ту-204СМ весит 53 тонны. Разница невелика, всего 3 тонны, однако технология сборки и создания самолета совершенно иная. В условиях продолжающихся санкций Россия сможет обеспечить независимость и дальнейшее развитие.

Важно, что Россия способна производить этот самолет самостоятельно, без поддержки Китая, Европы или США.

Сытник также отметил, что испытал МС-21 на тренажере в различных режимах и остался доволен. Кабина, авионика и эргономика не уступают аналогам Boeing и Airbus.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
 

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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