Второй энергоблок БелАЭС неожиданно остановили — причина уже найдена

Второй энергоблок БелАЭС остановлен 16 июля — начата проверка оборудования

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Утром 16 июля 2025 года персонал Белорусской АЭС (БелАЭС) отключил второй энергоблок от сети. Причина — срабатывание сигнализации, связанной с отклонениями в работе системы охлаждения генератора. Речь идёт исключительно о неядерной части установки.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Энергетика

"16 июля 2025 года второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока", — пояснили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Почему отключили второй энергоблок

Сработала автоматическая система сигнализации, зафиксировавшая неполадки в системе охлаждения генератора. Этот элемент не относится к ядерной части станции — речь о так называемой "конвенционной" составляющей оборудования.

Поэтому отключение не связано с радиационной опасностью и носит скорее технический, чем аварийный характер.

Что сейчас происходит на станции

По информации Министерства энергетики, энергоблок находится под контролем — проводится комплексная диагностика электрооборудования. Это необходимо, чтобы определить источник неполадок и восстановить работу системы.

"В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования", — говорится в сообщении.

Есть ли угроза радиации или отключения электричества

Нет. Как утверждают в ведомстве, ситуация штатная. Радиационный фон как на самой АЭС, так и в наблюдаемом районе остался без изменений. Также не было зафиксировано перебоев в электроснабжении потребителей.

"Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось", — уточнили в пресс-службе.

Что важно знать

АЭС продолжает работать в штатном режиме — первый энергоблок не затронут.

Ситуация не влияет на энергетическую стабильность в стране.

Работы по восстановлению второго блока уже ведутся.

Несмотря на внеплановое отключение второго энергоблока БелАЭС, ситуация остаётся полностью подконтрольной. Техническая неполадка выявлена в неядерной части станции, угрозы для окружающей среды и энергосистемы нет. Ведутся необходимые работы по диагностике и восстановлению оборудования — энергоблок планируют вернуть в строй после устранения причины сбоя.

Уточнения

Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например, паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.



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