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Новый пакет санкций против России вновь сорвался — и вот кто виноват

Министры ЕС не утвердили 18-й пакет санкций против России — позиции Словакии
2:24
Экономика

Снова безрезультатно: страны Евросоюза не смогли договориться о 18-м пакете антироссийских санкций. Главная причина — позиция Словакии, которая уже не в первый раз блокирует инициативу. Что стоит за этим решением, и какова реакция ЕС, расскажет нам Царьград.

Словакия против
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Словакия против

Что случилось

15 июля стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли утвердить новый — уже 18-й — пакет санкций против России. Причина — возражения со стороны одной страны. По данным Reuters, речь идет о Словакии.

Это не первая подобная ситуация: ранее, 5 июля, Братислава уже тормозила процесс одобрения очередного санкционного пакета.

Что говорит Евросоюз

"Министры не смогли прийти к консенсусу по новому пакету из-за позиции Словакии. Мы направили конкретные предложения словацкой стороне и надеемся, что они всё же поддержат инициативу", прокомментировал ситуацию глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Таким образом, ЕС всё ещё рассчитывает на изменения в позиции Братиславы.

Почему Словакия против

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее уже высказывал сомнения относительно антироссийских санкций, ссылаясь на интересы своей страны. Его основная претензия — возможные негативные последствия для экономики.

Особенно тревогу вызывает проект RePowerEU, который предполагает полный отказ от российского газа с 1 января 2028 года.

"Новая стратегия Евросоюза может оказать неблагоприятное воздействие на экономическое состояние Словакии", — по словам Фицо, это может больно ударить по национальной энергетике и промышленности.

Санкции и газ: как связаны

Проект RePowerEU стал одной из самых болезненных тем в рамках обсуждения санкционного давления. В условиях зависимости ряда стран от российских энергоресурсов — включая Словакию — радикальные меры воспринимаются как угроза экономической стабильности.

Что дальше

ЕС может попытаться ещё раз провести голосование, найдя компромисс с Братиславой. Но пока словацкая сторона не изменила своей позиции, принятие 18-го пакета остаётся под вопросом.

Уточнения

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — "государственная деятельность", от πόλις — "Город, государство") — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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