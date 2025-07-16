Снова безрезультатно: страны Евросоюза не смогли договориться о 18-м пакете антироссийских санкций. Главная причина — позиция Словакии, которая уже не в первый раз блокирует инициативу. Что стоит за этим решением, и какова реакция ЕС, расскажет нам Царьград.
15 июля стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли утвердить новый — уже 18-й — пакет санкций против России. Причина — возражения со стороны одной страны. По данным Reuters, речь идет о Словакии.
Это не первая подобная ситуация: ранее, 5 июля, Братислава уже тормозила процесс одобрения очередного санкционного пакета.
"Министры не смогли прийти к консенсусу по новому пакету из-за позиции Словакии. Мы направили конкретные предложения словацкой стороне и надеемся, что они всё же поддержат инициативу", прокомментировал ситуацию глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.
Таким образом, ЕС всё ещё рассчитывает на изменения в позиции Братиславы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее уже высказывал сомнения относительно антироссийских санкций, ссылаясь на интересы своей страны. Его основная претензия — возможные негативные последствия для экономики.
Особенно тревогу вызывает проект RePowerEU, который предполагает полный отказ от российского газа с 1 января 2028 года.
"Новая стратегия Евросоюза может оказать неблагоприятное воздействие на экономическое состояние Словакии", — по словам Фицо, это может больно ударить по национальной энергетике и промышленности.
Проект RePowerEU стал одной из самых болезненных тем в рамках обсуждения санкционного давления. В условиях зависимости ряда стран от российских энергоресурсов — включая Словакию — радикальные меры воспринимаются как угроза экономической стабильности.
ЕС может попытаться ещё раз провести голосование, найдя компромисс с Братиславой. Но пока словацкая сторона не изменила своей позиции, принятие 18-го пакета остаётся под вопросом.
Поли́тика (др.-греч. πολιτική — "государственная деятельность", от πόλις — "Город, государство") — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.
Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.