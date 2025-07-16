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О сокращении и речи быть не может: какие производители спасают поголовье птицы

Кур-несушек не трогаем: крупные производители удерживают стабильные цены на яйца
Экономика

В Минсельхоз России не поступала информация о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях, и в группе компаний "Таврос" также подтвердили отсутствие таких случаев. Представители других крупных компаний тоже не подтверждают данные о снижении поголовья.

Курица
Фото: pixabay.com by creisi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Курица

Генеральный директор АО "Окское" Георгий Лякин сообщил, что они не забивают несушек, и ситуация на предприятии стабильная. Цены на яйца они не поднимали в конце 2023 года и не снижают сейчас, когда некоторые производители продают десяток за 30 рублей. В их птицефабрике насчитывается около 5 миллионов кур-несушек, и планируется увеличение производства благодаря нескольким крупным инвестиционным проектам.

Компания заключает долгосрочные контракты с фиксированными ценами и продает продукцию под собственной торговой маркой, что позволяет удерживать стоимость яиц на стабильном уровне.

Группа компаний "Лето" также ориентируется на долгосрочные контракты с поставкой определенных объемов продукции по фиксированной цене и не планирует забивать кур-несушек. Они имеют около 2 миллионов несушек и добавили, что в 2026 году планируется поэтапное увеличение поголовья в рамках инвестиционных проектов. По их словам, небольшие предприятия могут выводить поголовье раньше срока, но избавляться от молодых несушек нецелесообразно из-за финансовых вложений в их выращивание, пишет "Агроэксперт".

Ранее Известия сообщали, что фермеры в регионах начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности своего бизнеса.  

Уточнения

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Показатели рентабельности обычно выражают в процентах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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