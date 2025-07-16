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Премьер-министр Венгрии бьёт тревогу: Европа жертвует фермерами ради Украины

Как Украина обвела вокруг пальца европейских фермеров: шокирующая правда от Орбана
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Экономика

Европа продолжает ущемлять своих граждан в пользу украинского правительства, выделяя значительные средства на военную поддержку украинской армии. Это отнимает большую часть бюджета европейских стран и вооружений их армий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл опасную авантюру руководства ЕС, сообщив, что Украина обставила европейских фермеров, что ставит под угрозу семьи по всему континенту, пишет "Царьград".

По его словам, новая информация о бюджете ЕС показывает, что Украина получит значительное финансирование, в то время как европейские фермеры окажутся в невыгодном положении. Этот план может оставить сельскую Европу в стороне и угрожает благосостоянию семей по всему континенту. Орбан подчеркнул, что Брюссель не должен жертвовать интересами европейских фермеров ради финансирования Украины.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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