Парковка на экспорт: порт Антверпен-Брюгге заполнился автомобилями из-за пошлин

Проблема с экспортом? Что скрывается за толпой автомобилей в порту Антверпен-Брюгге

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Порт Антверпен-Брюгге, один из крупнейших автомобильных транспортных узлов в мире, превратился в гигантскую "парковку", пишет EADaily.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Тысячи автомобилей, фургонов, грузовиков и тяжелой техники, предназначенные для экспорта в США, остались на месте. Это произошло на фоне новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт новых легковых автомобилей и фургонов в США сократился на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение стало особенно заметным в мае, после объявления Трампа о введении пошлин под названием "День освобождения". Экспорт грузовиков и тяжелой техники упал на 31,5%.

В 2024 году порт перевез более 3 миллионов транспортных средств, но перспективы на вторую половину года остаются неопределенными. Это зависит от возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС к 1 августа.

Европейские автопроизводители, такие как Volkswagen и Volvo, надеялись на сделку до конца установленного Трампом срока, но переговоры не принесли результатов. До прихода Трампа к власти экспорт автомобилей в США облагался налогом в 2,5%, но с апреля пошлина увеличилась на 25%, что значительно повысило конечную цену автомобилей на американском рынке.

Джастин Аткин, представитель порта Антверпен-Брюгге в Великобритании и Ирландии, отметил, что влияние пошлин стало мгновенным шоком, в отличие от Brexit или пандемии, где адаптация шла постепенно. В порту не назвали точное число застрявших автомобилей, но подтвердили, что их много. Также наблюдается увеличение числа китайских автомобилей, что может свидетельствовать о переориентации торговли на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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