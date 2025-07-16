Парковка на экспорт: порт Антверпен-Брюгге заполнился автомобилями из-за пошлин

Порт Антверпен-Брюгге, один из крупнейших автомобильных транспортных узлов в мире, превратился в гигантскую "парковку", пишет EADaily.
Тысячи автомобилей, фургонов, грузовиков и тяжелой техники, предназначенные для экспорта в США, остались на месте. Это произошло на фоне новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт новых легковых автомобилей и фургонов в США сократился на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение стало особенно заметным в мае, после объявления Трампа о введении пошлин под названием "День освобождения". Экспорт грузовиков и тяжелой техники упал на 31,5%.
В 2024 году порт перевез более 3 миллионов транспортных средств, но перспективы на вторую половину года остаются неопределенными. Это зависит от возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС к 1 августа.
Европейские автопроизводители, такие как Volkswagen и Volvo, надеялись на сделку до конца установленного Трампом срока, но переговоры не принесли результатов. До прихода Трампа к власти экспорт автомобилей в США облагался налогом в 2,5%, но с апреля пошлина увеличилась на 25%, что значительно повысило конечную цену автомобилей на американском рынке.
Джастин Аткин, представитель порта Антверпен-Брюгге в Великобритании и Ирландии, отметил, что влияние пошлин стало мгновенным шоком, в отличие от Brexit или пандемии, где адаптация шла постепенно. В порту не назвали точное число застрявших автомобилей, но подтвердили, что их много. Также наблюдается увеличение числа китайских автомобилей, что может свидетельствовать о переориентации торговли на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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