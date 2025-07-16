Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
X фестиваль Традиция завершился в усадьбе Захарово
Борьба с вымиранием: научная утопия или реальный шаг к спасению природы
Пунта‑Кана заняла третье место в антирейтинге туристических направлений — данные Radical Storage 2025
Экстренная помощь при отеке Квинке: советы врача по спасению жизни
Эксперты моды назвали преимущества монохромного гардероба
Проверка точности весов в супермаркете с помощью мобильного телефона
Удаление старых листьев помогает вырастить крупные тыквы
Собака ставит лапы на человека — проявление любви, стресса или просьбы
Разгоняем метаболизм: три секретных упражнения для похудения

Парковка на экспорт: порт Антверпен-Брюгге заполнился автомобилями из-за пошлин

Проблема с экспортом? Что скрывается за толпой автомобилей в порту Антверпен-Брюгге
2:10
Экономика

Порт Антверпен-Брюгге, один из крупнейших автомобильных транспортных узлов в мире, превратился в гигантскую "парковку", пишет EADaily.

Авто
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

Тысячи автомобилей, фургонов, грузовиков и тяжелой техники, предназначенные для экспорта в США, остались на месте. Это произошло на фоне новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт новых легковых автомобилей и фургонов в США сократился на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение стало особенно заметным в мае, после объявления Трампа о введении пошлин под названием "День освобождения". Экспорт грузовиков и тяжелой техники упал на 31,5%.

В 2024 году порт перевез более 3 миллионов транспортных средств, но перспективы на вторую половину года остаются неопределенными. Это зависит от возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС к 1 августа.

Европейские автопроизводители, такие как Volkswagen и Volvo, надеялись на сделку до конца установленного Трампом срока, но переговоры не принесли результатов. До прихода Трампа к власти экспорт автомобилей в США облагался налогом в 2,5%, но с апреля пошлина увеличилась на 25%, что значительно повысило конечную цену автомобилей на американском рынке.

Джастин Аткин, представитель порта Антверпен-Брюгге в Великобритании и Ирландии, отметил, что влияние пошлин стало мгновенным шоком, в отличие от Brexit или пандемии, где адаптация шла постепенно. В порту не назвали точное число застрявших автомобилей, но подтвердили, что их много. Также наблюдается увеличение числа китайских автомобилей, что может свидетельствовать о переориентации торговли на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Последние материалы
От Феррари до Bugatti: редкие модели Isdera станут золотыми экспонатами
Новый тренд в парикмахерском искусстве: волосы с эффектом депрессии
Правильный уход делает кошку доверчивой и дружелюбной
Пентагон подписал контракт на 200 миллионов с Anthropic, OpenAI, Google и xAI
6 идей для создания компостного ящика на даче — удобные решения для огорода
Ошибки при совместной посадке овощей приводят к потере урожая
Неожиданный союзник? Почему Мелания так важна для политики Трампа
Испания в кризисе: рост арендной платы и протесты местных жителей
Дрожжевое тесто с обжаренным луком подходит для домашней выпечки
Тренировка с собственным весом: как сохранить мышечную массу после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.