Пентагон заключил сделки на 200 миллионов: как ИИ изменит армию США

Компании Anthropic, Google, OpenAI и xAI получат контракты на общую сумму до 200 миллионов долларов, как сообщает Управление по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.
Эти компании помогут разработать рабочие процессы с использованием агентного ИИ, который предназначен для минимального человеческого участия.
Главное управление цифровых технологий и искусственного интеллекта, созданное в 2021 году, занимается внедрением ИИ в вооруженных силах. OpenAI первой из победителей тендера объявила о заключении контракта с этим управлением. В рамках нового проекта "OpenAI для правительства" компания будет работать над созданием инструментов ИИ для административных операций Пентагона.
Компания Anthropic разработала чат-ботов на базе ИИ под названием Claude и специализированные модели Claude Gov для клиентов из сферы национальной безопасности, которые уже используются высокопрофильными агентствами США.
xAI, основанная Илоном Маском в 2023 году, разрабатывает чат-бота Grok AI и недавно представила "Grok for Government", заключив контракты с министерством обороны и администрацией общих служб США.
Вице-президент Google Джим Келли сообщил, что новое соглашение об ИИ с министерством обороны будет основываться на давнем партнерстве между Google и вооруженными силами. Компания предоставит военным доступ к облачным тензорным процессорам, которые уже используются в их приложениях с ИИ, пишет Zero Hedge.
Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.
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