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Миллионеры ищут новый дом: Лондон потерял 10 000 богатых жителей

Кризис или адаптация? Почему 10 000 миллионеров покинули Лондон
1:35
Экономика

Лондон, долгое время являвшийся экономическим и культурным центром Великобритании, сейчас сталкивается с трудностями, пишет EADaily.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Новый налоговый режим, направленный на лиц без гражданства, привел к отъезду около 10 000 миллионеров в 2024 году. 

Кроме того, высокая стоимость жизни и изменение образа жизни после пандемии способствуют оттоку рабочей силы. Британские компании все чаще выбирают листинг за границей, а традиционные финансовые районы, такие как Сити и Кэнэри-Уорф, теряют свою привлекательность. Билл Блейн, рыночный стратег и бывший инвестиционный банкир, связывает это с чрезмерным регулированием, политической нестабильностью и последствиями Brexit для международного имиджа страны.

Однако некоторые аналитики считают, что это не крах, а период адаптации. Баррет Купелиан, главный экономист PwC, отмечает, что Лондон сохраняет важные активы, такие как верховенство закона, развитую инфраструктуру, разнообразие и качественное регулирование. Он уверен, что бизнес-услуги остаются значительным экспортным товаром, а финансовый сектор адаптируется к глобальным изменениям.

В отчете PwC говорится, что, хотя в 2025 году Лондон может показать устойчивый экономический рост, он уступает другим крупным городам Великобритании в таких аспектах, как доступность жилья и транспортная инфраструктура.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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