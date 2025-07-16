Магнитогорск на радаре: чем важен визит Путина для металлургической отрасли страны

Путин посетит Магнитку: знаковые изменения в металлургии

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что в среду Владимир Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

Во время визита запланировано общение Путина с работниками завода. Песков уточнил, что президент находится с рабочим визитом в Магнитогорске и посетит "Магнитку", где запускается новый цех коксования, который теперь работает на полную мощность. Также планируется встреча с руководством предприятия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что золотой запас в составе международных резервов Российской Федерации достиг рекордной отметки в $248,7 млрд по итогам первого полугодия. С начала года наблюдался значительный рост — на 27%, что является максимальным увеличением за последнее десятилетие.





Уточнения

Коксова́ние — переработка жидкого/твёрдого топлива в кокс, путем его нагревания без доступа воздуха ("обжиг взаперти", "прокаливание в заглушье") с целью концентрации нелетучего углерода в получаемом продукте.



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