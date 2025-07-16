Магнитогорск на радаре: чем важен визит Путина для металлургической отрасли страны

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что в среду Владимир Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат.
Во время визита запланировано общение Путина с работниками завода. Песков уточнил, что президент находится с рабочим визитом в Магнитогорске и посетит "Магнитку", где запускается новый цех коксования, который теперь работает на полную мощность. Также планируется встреча с руководством предприятия, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что золотой запас в составе международных резервов Российской Федерации достиг рекордной отметки в $248,7 млрд по итогам первого полугодия. С начала года наблюдался значительный рост — на 27%, что является максимальным увеличением за последнее десятилетие.
Коксова́ние — переработка жидкого/твёрдого топлива в кокс, путем его нагревания без доступа воздуха ("обжиг взаперти", "прокаливание в заглушье") с целью концентрации нелетучего углерода в получаемом продукте.
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