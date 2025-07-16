Экономический апокалипсис: курс доллара может достичь 106 рублей

Как тарифы США могут поднять доллар до 106 рублей к осени

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар может вырасти до 106 рублей осенью 2025 года из-за введения США тарифных пошлин в 100%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Об этом рассказала кандидат экономических наук и доцент Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Ранее Банк России повысил курс доллара до 78,3722 рубля на 15 июля. Литвиненко отметила, что рост американской валюты связан с мировой политикой, в частности, с заявлениями президента США Дональда Трампа о введении тарифов в отношении России при продолжении конфликта с Украиной.

Экономист подчеркнула, что политический фактор продолжит влиять на курс доллара до конца года. Трамп дал 50 дней на возобновление переговоров о мирном соглашении, и в этот период можно ожидать колебания курса рубль-доллар.

Специалист предполагает, что возможны незначительное укрепление рубля или укрепление доллара в диапазоне 77-80 рублей. В случае успешных переговоров курс может упасть до 76 рублей, но в противном случае возможен рост до 82-85 рублей за доллар.

После истечения срока и введения санкций от США ситуация может измениться, а также будет зависеть от роста американской военной промышленности, так как Трамп анонсировал продажу оружия Европе для Украины. Если это произойдет, перемирия в ближайшее время не будет, и курс может подняться до 100-106 рублей за доллар.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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