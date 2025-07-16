Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В рецепте варёной кукурузы используют внутренние листья для сохранения аромата
Пескара на побережье Италии стала популярной среди экономных туристов
Велоспорт для идеальной фигуры: преимущества для ног, ягодиц и осанки
Эксперты рассказали, когда включать нейтральную передачу на АКПП
Цветок, змеи и руны: Поклонская показала новую татуировку на спине
Исследование: голубые акулы способны менять оттенок кожи благодаря структуре чешуи
Главные причины ожирения живота у мужчин — мнение врачей и тренеров
Кремль нацелился на переговоры с Украиной: будет ли помощь Трампа?
Анфиса Чехова призвала маркировать женатых мужчин на сайтах знакомств

Налог на наследство в Европе: в каких странах введены самые высокие ставки

Европейские налоги на наследство: где действуют самые высокие ставки
2:08
Экономика

По оценкам экспертов консалтинговой компании EY, в 2024 году объем унаследованных средств в мире составил от 2 до 3 триллионов долларов. Аналитики EY подчеркивают, что грядущая передача активов, предназначенная поколению бэби-бумеров, станет самым масштабным перераспределением капиталов в новейшей финансовой истории.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Согласно данным, собранным Налоговым фондом и представленным Анной Флек из Statista (по состоянию на 2024 год), системы налогообложения наследства и дарения существенно различаются в разных европейских странах.

Во Франции налоговые ставки колеблются от 5 до 45 процентов, в зависимости от размера передаваемой суммы и степени родства, но для дальних родственников они могут достигать 60 процентов.

Аналогичные показатели наблюдаются в Германии, где ставки варьируются от 7 до 50 процентов, также в зависимости от суммы и отношений между сторонами.

Более высокие ставки применяются только в двух других европейских странах: Бельгии (от 3 до 80 процентов) и Испании (от 7,7 до 87,6 процента).

В Великобритании диапазон ставок составляет от 20 до 40 процентов, а в Ирландии действует фиксированная ставка в размере 33 процентов.

Наиболее низкие ставки налога на наследство и дарение в Европе наблюдаются в Болгарии (от 0,4 до 6,6 процента), Хорватии (4 процента), Италии (от 4 до 8 процентов), Литве (от 5 до 10 процентов), Исландии (10 процентов), Португалии и Польше (от 0 до 20 процентов).

Около десятка других европейских стран, включая Швецию, Норвегию, Австрию, Эстонию и Румынию, полностью освобождены от налогов на наследство и дарение.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Последние материалы
Тепловой стресс у пожилых: как избежать опасности в жару
Организация кухни: советы профессиональных шеф-поваров
Нюдовый маникюр стал главным трендом лета 2025
Безопасное избавление от муравейников на участке: советы профессионалов
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО
Как тарифы США могут поднять доллар до 106 рублей к осени
Электронный ПТС можно оформить добровольно — правила регистрации МВД
Ошибка на АЗС: водители забывают, с какой стороны топливный лючок
Греческий остров Карпатос вошёл в топ направлений Европы по данным Freedom Travel
Больше никаких санитарных зон: в вагонах РЖД будет только чисто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.