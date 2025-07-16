Налог на наследство в Европе: в каких странах введены самые высокие ставки

Европейские налоги на наследство: где действуют самые высокие ставки

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам экспертов консалтинговой компании EY, в 2024 году объем унаследованных средств в мире составил от 2 до 3 триллионов долларов. Аналитики EY подчеркивают, что грядущая передача активов, предназначенная поколению бэби-бумеров, станет самым масштабным перераспределением капиталов в новейшей финансовой истории.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Согласно данным, собранным Налоговым фондом и представленным Анной Флек из Statista (по состоянию на 2024 год), системы налогообложения наследства и дарения существенно различаются в разных европейских странах.

Во Франции налоговые ставки колеблются от 5 до 45 процентов, в зависимости от размера передаваемой суммы и степени родства, но для дальних родственников они могут достигать 60 процентов.

Аналогичные показатели наблюдаются в Германии, где ставки варьируются от 7 до 50 процентов, также в зависимости от суммы и отношений между сторонами.

Более высокие ставки применяются только в двух других европейских странах: Бельгии (от 3 до 80 процентов) и Испании (от 7,7 до 87,6 процента).

В Великобритании диапазон ставок составляет от 20 до 40 процентов, а в Ирландии действует фиксированная ставка в размере 33 процентов.

Наиболее низкие ставки налога на наследство и дарение в Европе наблюдаются в Болгарии (от 0,4 до 6,6 процента), Хорватии (4 процента), Италии (от 4 до 8 процентов), Литве (от 5 до 10 процентов), Исландии (10 процентов), Португалии и Польше (от 0 до 20 процентов).

Около десятка других европейских стран, включая Швецию, Норвегию, Австрию, Эстонию и Румынию, полностью освобождены от налогов на наследство и дарение.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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