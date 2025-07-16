Согласно последним таможенным сведениям, в предыдущем месяце экспорт редкоземельных металлов из Китая достиг рекордной отметки в 7742 тонны, что является максимальным значением с 2009 года.
По информации, предоставленной Анной Флек из Statista, это представляет собой значительный рост: на 60% по сравнению с июнем 2024 года и на 32% по сравнению с маем 2025 года.
Общий объем экспорта редких минералов за первые шесть месяцев 2025 года составил 32 569 тонн, это на 11,9% больше за аналогичный период 2024 года.
В апреле текущего года Пекин ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов и магнитов, многими это было воспринято как ответная мера на увеличение пошлин со стороны Соединенных Штатов.
Данные ограничения вызвали обеспокоенность среди стран, таких как США, Япония и государства Европы, из-за потенциальных нарушений в цепочках поставок, в особенности для оборонной, энергетической и автомобильной промышленности.
Однако в июне Пекин и Вашингтон достигли новых соглашений, направленных на возобновление и ускорение поставок редкоземельных металлов в США. министерство торговли Китая также выразило готовность ускорить процесс рассмотрения и утверждения экспортных заявок на поставки редкоземельных металлов в страны Евросоюза.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?