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Китай установил рекорд экспорта редкоземельных металлов в июне

Китайский феномен: экспорт редкоземельных металлов взлетел до небес в июне
1:38
Экономика

Согласно последним таможенным сведениям, в предыдущем месяце экспорт редкоземельных металлов из Китая достиг рекордной отметки в 7742 тонны, что является максимальным значением с 2009 года.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

По информации, предоставленной Анной Флек из Statista, это представляет собой значительный рост: на 60% по сравнению с июнем 2024 года и на 32% по сравнению с маем 2025 года.

Общий объем экспорта редких минералов за первые шесть месяцев 2025 года составил 32 569 тонн, это на 11,9% больше за аналогичный период 2024 года.

В апреле текущего года Пекин ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов и магнитов, многими это было воспринято как ответная мера на увеличение пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Данные ограничения вызвали обеспокоенность среди стран, таких как США, Япония и государства Европы, из-за потенциальных нарушений в цепочках поставок, в особенности для оборонной, энергетической и автомобильной промышленности.

Однако в июне Пекин и Вашингтон достигли новых соглашений, направленных на возобновление и ускорение поставок редкоземельных металлов в США. министерство торговли Китая также выразило готовность ускорить процесс рассмотрения и утверждения экспортных заявок на поставки редкоземельных металлов в страны Евросоюза.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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