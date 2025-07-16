Место в экономической элите: как Россия вырвалась в глобальные лидеры

Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокие темпы роста экономики позволили России сохранить четвертую позицию в мировом рейтинге по паритету покупательной способности. Об этом Pravda.Ru сообщил профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Ранее РИА Новости сообщило, что, согласно данным Всемирного банка, в 2024 году Россия сохранила четвертое место в списке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объем ВВП РФ составил $6,92 трлн, увеличившись на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Япония заняла пятое место с показателем $6,4 трлн. Разрыв между двумя странами вырос до $514 млрд. Лидируют Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

Костиков отметил, что причиной успешного результата стали высокие темпы экономического роста, сохранявшиеся в России два года подряд. По его словам, именно это стало решающим фактором, позволившим укрепить позиции страны в мировом рейтинге.

"Самое главное, что темпы экономического роста у нас два года подряд высокие. Необычно высокие по сравнению с тем, что было раньше", — подчеркнул Костиков.

Эксперт пояснил, что речь идет не о номинальном ВВП, а о расчетах по паритету покупательной способности (ППС), где оценивается, сколько товаров и услуг можно купить на единицу национальной валюты.

Он добавил, что на рейтинг по ППС влияет не только рост экономики, но и курс национальной валюты.

"В этом году мы будем тоже на очень хорошем месте еще потому, что на паритет покупательной способности в том числе влияет и курс валюты", — отметил Костиков.

По его словам, текущий уровень цен в стране также играет важную роль в этих подсчетах.

Костиков подчеркнул, что результат России действительно хороший: год назад страна занимала пятое место, а теперь — четвёртое.