Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покушение на бойца ММА в Махачкале: стрелки скрылись после 10 выстрелов
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс

Место в экономической элите: как Россия вырвалась в глобальные лидеры

Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира
2:17
Экономика

Высокие темпы роста экономики позволили России сохранить четвертую позицию в мировом рейтинге по паритету покупательной способности. Об этом Pravda.Ru сообщил профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков.

Банк России в Твери
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Банк России в Твери

Ранее РИА Новости сообщило, что, согласно данным Всемирного банка, в 2024 году Россия сохранила четвертое место в списке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объем ВВП РФ составил $6,92 трлн, увеличившись на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Япония заняла пятое место с показателем $6,4 трлн. Разрыв между двумя странами вырос до $514 млрд. Лидируют Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

Костиков отметил, что причиной успешного результата стали высокие темпы экономического роста, сохранявшиеся в России два года подряд. По его словам, именно это стало решающим фактором, позволившим укрепить позиции страны в мировом рейтинге.

"Самое главное, что темпы экономического роста у нас два года подряд высокие. Необычно высокие по сравнению с тем, что было раньше", — подчеркнул Костиков.

Эксперт пояснил, что речь идет не о номинальном ВВП, а о расчетах по паритету покупательной способности (ППС), где оценивается, сколько товаров и услуг можно купить на единицу национальной валюты.

Он добавил, что на рейтинг по ППС влияет не только рост экономики, но и курс национальной валюты.

"В этом году мы будем тоже на очень хорошем месте еще потому, что на паритет покупательной способности в том числе влияет и курс валюты", — отметил Костиков.

По его словам, текущий уровень цен в стране также играет важную роль в этих подсчетах.

Костиков подчеркнул, что результат России действительно хороший: год назад страна занимала пятое место, а теперь — четвёртое.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
Мир. Новости мира
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий Аудио 
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс
Садоводы поливают перец раствором мочевины и суперфосфата для богатого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.