Ждать или брать сейчас: ставки по ипотеке превращают сделки с недвижимостью в лотерею

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок ипотеки в России начнёт возвращаться к привычным для него условиям. По оценке аналитика фондового рынка "Гарда Капитал" Кирилла Селезнева, рыночные ставки по ипотеке могут опуститься до уровня 10-12% уже к 2027 году — при условии снижения ключевой ставки до 7-10%.
"ЦБ ожидает снижение ключевой ставки к концу 2025 года до 15%, к 2026 году — до 12%, а к 2027 — до 7-10%. Соответственно, ипотека с нынешних 22-25% будет снижаться: до 17% в этом году, до 15% через год и до 10-12% ещё через год", — рассказал Селезнев.
По словам эксперта, ипотека на новостройки всегда немного выгоднее по процентной ставке — но это компенсируется более высокой стоимостью самих объектов. Например, по данным сервиса "Домклик", средняя цена новой квартиры площадью 50 кв. м в России составляет 7,5-9 млн рублей. На "вторичке" аналогичное жильё стоит около 6,5 млн рублей.
При этом на новостройки чаще действуют субсидированные программы от застройщиков, благодаря которым можно получить кредит под 6% и даже ниже. Однако такие предложения обычно привязаны к менее ликвидным проектам или банкам-партнёрам, которые не всегда удобны для заёмщика.
"Вне госпрограмм однозначные ставки (до 10%) возможны только с участием застройщика, и то — в не самых востребованных комплексах", — уточнил Селезнев.
Несмотря на высокие рыночные ставки, у россиян по-прежнему остаётся возможность получить ипотеку по льготным условиям — в рамках государственных программ. Так, на покупку жилья в новостройке можно оформить кредит под 6% годовых, а в отдельных регионах — даже дешевле. Однако суммы и сроки таких программ ограничены, и их перспективы на фоне заявлений ЦБ о сворачивании стимулов — неясны.
В условиях, когда рыночная ипотека стоит около 22-25%, а госпрограммы становятся менее доступными, всё больше россиян либо откладывают покупку жилья, либо вынуждены соглашаться на невыгодные условия.
Если прогнозы сбудутся, 2027 год может стать "переломным моментом" для российского ипотечного рынка. Ставки в 10-12% — это тот уровень, к которому россияне привыкли за последние десятилетия, и который многие всё ещё считают приемлемым.
"Исторически именно 10-12% были нормой для ипотечного кредита в России", — напомнил Селезнев.
Такой уровень может вернуть в строй тех, кто сейчас выжидает. Но для этого важно, чтобы и макроэкономическая ситуация оставалась стабильной, и ЦБ последовательно снижал ключевую ставку, а банки — не завышали собственные риски.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
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