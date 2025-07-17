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Утро больше не будет добрым: кофе резко дорожает из-за конфликта США и Бразилии

США введут 50% пошлину на импорт кофе из Бразилии с 1 августа 2025 года
3:24
Экономика

На фоне новостей о возможных торговых ограничениях США против Бразилии цена кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке резко подскочила. В моменте фьючерсы выросли более чем на 3,5%, достигнув $2,88 за фунт. Это самая высокая цена за последнее время — и это ещё не предел, считают аналитики.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Причина — ожидаемое с 1 августа 2025 года введение Соединёнными Штатами 50-процентной пошлины на весь импорт из Бразилии. Под удар попадают не только сельхозтовары, но и другие категории продукции. Но кофе — особенно чувствительная позиция, учитывая, что Бразилия занимает первое место в мире по его производству и экспорту.

Заявление из The Truth Social

Об этом решении сообщил экс-президент США Дональд Трамп в личном письме к бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве. Письмо было опубликовано в его аккаунте в соцсети The Truth Social. В нём Трамп обосновал тарифы не только экономическими соображениями, но и политическими разногласиями.

"Начиная с 1 августа мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все товары, отправляемые в США", — заявил Трамп.
"Это связано, в том числе, с нападками Бразилии на свободные выборы и права американцев на свободу слова".

Заявление вызвало резонанс не только в деловых кругах, но и среди политиков. Вскоре поступил сигнал о возможном ответе со стороны Бразилии.

Бразилия готовит ответные меры

Стало известно, что Лула да Силва рассматривает вариант зеркальных пошлин против США. Это может затронуть американские поставки в Бразилию — от сельскохозяйственной продукции до промышленных товаров. Пока решение не принято, но рынки уже нервничают. И это отражается не только на ценах на кофе, но и на других активах.

Мнение экспертов: что это значит для потребителей

По словам главы Lavazza Group Джузеппе Лавацца, основной проблемой являются не пошлины между США и Европой, а именно тарифы на поставки кофе из крупнейших производящих стран.

"Проблема в тарифах между США и Бразилией, США и Вьетнамом, США и другими странами, где производится кофе", — подчеркнул Лавацца.

Если цепочка поставок из стран-лидеров (Бразилия, Вьетнам, Колумбия) окажется под угрозой, то переработчикам придётся искать альтернативы либо перекладывать расходы на потребителя. А это означает подорожание кофе в рознице — от супермаркетов до кофеен.

Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе стоимость кофе продолжит расти. Инвесторы, как обычно, отыгрывают ожидания. В то же время, введение таких масштабных пошлин может привести к перераспределению мировых поставок — например, в пользу производителей из стран, не попавших под ограничения.

Но в любом случае потребителям в США (а возможно, и в других странах) стоит готовиться к росту цен на любимый утренний напиток — как минимум до окончания торговой неразберихи между двумя крупнейшими экономиками Америки.

Уточнения

Конфли́кт — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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