Они едут за удачей — и оставляют миллиарды: сколько приносит бюджету игорный бизнес

Посещаемость казино в России выросла на 1,7% в первом полугодии 2025 года — АИРИС

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), за первые шесть месяцев 2025 года российские казино приняли 943 607 посетителей. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пусть прирост и не рекордный, он указывает на устойчивый интерес к легальному игорному бизнесу в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рулетка в казино

"С января по июнь 2025 года крупнейшие казино России демонстрируют стабильный рост посещаемости", — говорится в сообщении АИРИС.

Сочи — безоговорочный лидер

Наибольший поток игроков зафиксирован в игорной зоне "Красная Поляна" в Сочи — её посетили более 440 тысяч человек. Это почти половина всей аудитории российских казино за полгода. На втором месте — Tigre de Cristal в Приморском крае, куда приехали более 199 тысяч гостей. Замыкают тройку лидеров казино Sobranie в Калининградской области (192,2 тысячи) и "Сибирская монета" на Алтае (113 тысяч).

Эти четыре игорные зоны остаются основными точками притяжения игроков и туристов, предлагая не только азартные игры, но и гостиницы, рестораны, развлекательные программы и спортивные события.

Финансовая отдача: налоги выросли на 17,5%

Увеличение числа гостей положительно сказалось и на фискальных показателях. За первое полугодие 2025 года игорные зоны перечислили в бюджеты всех уровней свыше 1,5 млрд рублей налогов. Это на 17,5% больше по сравнению с первым полугодием 2024-го.

Рост поступлений может быть связан как с увеличением числа игроков, так и с расширением предоставляемых услуг — от турпакетов до VIP-программ. Возможно, свою роль сыграло и активное продвижение курортов, в том числе через спортивные мероприятия, проходившие на их базе.

Россияне снова идут в казино

Эксперты считают, что после пандемии интерес к офлайн-развлечениям сохраняется, особенно если они совмещаются с отдыхом. Игорные зоны активно развивают не только игровые направления, но и курортную инфраструктуру, делая ставку на формат "казино-курорт".

"Посетители едут не только поиграть, но и отдохнуть: сочетание гор, моря, СПА и вечернего азарта оказалось очень привлекательным", — отметил представитель туристической компании, работающей в Сочи.

Дополнительный стимул — стабильная работа легального сектора, прозрачность налоговых механизмов и повышенный интерес со стороны туристов из соседних регионов и стран.

Аналитики ожидают, что во втором полугодии тренд на рост сохранится, особенно в периоды отпусков и новогодних праздников. Также в планах некоторых регионов — развитие новых объектов на базе уже существующих казино, а также привлечение инвестиций в строительство дополнительных игорно-развлекательных комплексов.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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