Ядерная энергетика США: Westinghouse анонсировала строительство 10 реакторов

Westinghouse объявила о планах строительства 10 ядерных реакторов в США

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Временный глава Westinghouse Дэн Самнер сообщил президенту США Дональду Трампу о планах компании по возведению десяти крупных ядерных реакторов в США, начиная с 2030 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Ожидается, что этот проект принесет американской экономике 75 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов долларов поступят в Пенсильванию.

Самнер представил этот проект на конференции, посвященной энергетике и искусственному интеллекту, проходившей в Университете Карнеги — Меллона в Питтсбурге. На мероприятии, организованном офисом сенатора США Маккормика, было объявлено об инвестициях в размере более 90 миллиардов долларов в центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру, пишет CNBC.

За последние три десятилетия в США были построены лишь два новых ядерных реактора, оба — Westinghouse AP1000 на площадке Vogtle в штате Джорджия. Этот проект столкнулся с перерасходом средств в размере 18 миллиардов долларов и был завершен с опозданием на семь лет, что привело к банкротству Westinghouse. Компания вышла из банкротства в 2018 году, и теперь 51% ее акций принадлежит Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP), а 49% — уранодобывающей компании Cameco (NYSE:CCJ).

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