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В кассе заправки обнаружили монету, которая изменила жизнь владельца

Редкая монета Кеннеди была найдена на автозаправке: находка на миллионы
1:32
Экономика

Владелец автозаправочной станции в США Стив Уитмор был поражен, обнаружив необычную монету в кассе.

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

При подсчете дневной выручки он заметил среди обычных долларов монету Кеннеди 1964 года в отличном состоянии. Заинтересовавшись, он обратился к эксперту и был изумлен открытием.

По словам специалистов, монета является экспериментальным образцом, отчеканенным вскоре после смерти Джона Кеннеди. Она содержит 90% серебра, имеет зеркальную полировку, дефект на реверсе и отсутствие знака монетного двора. Она считается легендарной редкостью в нумизматике.

"Я видел тысячи монет, прошедших через мои руки, но никогда не думал, что одна из них может стоить больше, чем весь мой бизнес", — признался Уитмор, советуя другим предпринимателям внимательно присматриваться к получаемым деньгам.

С течением времени эти артефакты превращаются в сокровища благодаря своей исторической значимости и редкости, что делает их желанными объектами для коллекционеров и инвесторов.

Монеты, когда-то находившиеся в обычном обращении, сегодня продаются на аукционах за огромные суммы, доказывая, что время способно превратить обыденные предметы в бесценные реликвии. Поэтому сохранение коллекции в хорошем состоянии — это не только дань прошлому, но и потенциально выгодное вложение в будущее, согласно ndmais.

Уточнения

Нумизма́тика (от лат. numisma, nomisma, numismatis — «монета» ← др.-греч. νόμισμα, νόμισματος — «установившийся обычай, общепринятый порядок; монета») — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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