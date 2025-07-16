Камчатский край в лидерах: более 27 тыс. тонн лосося за считанные дни

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Путина на Дальнем Востоке обеспечила вылов более 52,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Основная часть улова пришлась на Камчатский край, где на 13 июля поймано 27,9 тыс. тонн.

В Камчатском крае увеличился вклад Карагинской подзоны: здесь выловлено более 18 тыс. тонн горбуши, а в общем по региону этот вид лососей составляет более 19 тыс. тонн. Нерки поймано около 6,5 тыс. тонн, а кеты — примерно 1,9 тыс. тонн.

На втором месте по уловам находится Хабаровский край с более чем 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в основном из подзоны Приморья, но также отметился и вклад побережья Северо-Охотоморской подзоны в вылов горбуши.

В Приморском крае зафиксировано свыше 7,9 тыс. тонн улова, причем регион особенно выделился по вылову горбуши.

Магаданская область добыла почти 6 тыс. тонн, а Сахалинская область — более 1,4 тыс. тонн. На Чукотке вылов составил 234 тонны.

Отметим, что также выполнены пять корректировок объемов вылова горбуши в подзоне Приморья и на материковом побережье Охотского моря, а также скорректированы объемы добычи нерки в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах, как сообщили в пресс-службе ВНИРО, пишет Fishnews.

Уточнения

Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района. Административный центр — город Петропавловск-Камчатский.





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