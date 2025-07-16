Камчатский край в лидерах: более 27 тыс. тонн лосося за считанные дни

Путина на Дальнем Востоке обеспечила вылов более 52,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
Основная часть улова пришлась на Камчатский край, где на 13 июля поймано 27,9 тыс. тонн.
В Камчатском крае увеличился вклад Карагинской подзоны: здесь выловлено более 18 тыс. тонн горбуши, а в общем по региону этот вид лососей составляет более 19 тыс. тонн. Нерки поймано около 6,5 тыс. тонн, а кеты — примерно 1,9 тыс. тонн.
На втором месте по уловам находится Хабаровский край с более чем 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в основном из подзоны Приморья, но также отметился и вклад побережья Северо-Охотоморской подзоны в вылов горбуши.
В Приморском крае зафиксировано свыше 7,9 тыс. тонн улова, причем регион особенно выделился по вылову горбуши.
Магаданская область добыла почти 6 тыс. тонн, а Сахалинская область — более 1,4 тыс. тонн. На Чукотке вылов составил 234 тонны.
Отметим, что также выполнены пять корректировок объемов вылова горбуши в подзоне Приморья и на материковом побережье Охотского моря, а также скорректированы объемы добычи нерки в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах, как сообщили в пресс-службе ВНИРО, пишет Fishnews.
Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района. Административный центр — город Петропавловск-Камчатский.
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