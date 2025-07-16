63% крымской пшеницы прошли ГОСТ: что это значит для аграриев

О результатах проверки крымской пшеницы: 63% зерна высокого качества

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

По предварительным данным, примерно 63% пшеницы, собранной в Крыму и проверенной к середине июля, отвечает стандартам продовольственного зерна.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Об этом заявила Ирина Годыло, руководитель инспекционного отдела Азово-Черноморского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", на встрече в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

В рамках государственного мониторинга урожая пшеницы 2025 года было обследовано более 140 агропредприятий, включая фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей из различных районов Крыма. Специалисты лаборатории Азово-Черноморского филиала провели анализ образцов нового урожая, подчеркнула Годыло, представляя предварительные итоги уборочной кампании.

Согласно результатам исследований "ЦОК АПК", 46,9% пшеницы классифицируется как 3-й класс, 15,6% — как 4-й класс, а 37,4% — как 5-й класс. Зерно 3-го и 4-го классов, пригодное для пищевых целей, составляет 62,6% от общего объема проверенной пшеницы, в то время как зерно 5-го класса в основном используется в качестве корма для животных.

Все исследованные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 9353-2016 "Пшеница. Технические условия".

Эксперт отметила, что в целом результаты указывают на хорошее качество пшеницы 3-го и 4-го классов, пригодной для производства продуктов питания. Пшеница 3-го класса характеризуется наилучшими показателями по натуре, содержанию белка и числу падения. Пшеница 4-го класса также демонстрирует приемлемые характеристики, что делает ее подходящей для использования в хлебопечении. Окончательная оценка качества крымского зерна урожая 2025 года будет дана специалистами ФГБУ "ЦОК АПК" после завершения уборочной страды, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.





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