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Импорт удвоился! Россия стала активнее покупать автомобили из Южной Кореи

Рост на 80%: Россия увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
2:03
Экономика

Согласно информации, предоставленной корейской статистической службой, импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне текущего года продемонстрировал значительный рост, почти удвоившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Общий объем закупок за первое полугодие также увеличился в 1,4 раза. В частности, в июне поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достигли 84,7 миллиона долларов, что на 80% превышает показатель годичной давности. Однако, если рассматривать динамику в месячном выражении, наблюдается небольшое снижение экспорта корейских автомобилей в Россию, которое продолжается второй месяц подряд и в июне составило 1,3%.

Основную долю импорта в июне составили автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров (63,8 миллиона долларов) и дизельными двигателями аналогичного объема (15,7 миллиона долларов), а также машины с бензиновыми двигателями объемом до 1,5 литра (5,1 миллиона долларов).

Лидером по закупкам южнокорейских автомобилей в июне стали США, импортировавшие машин на 2,7 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли Канада, Великобритания, Австралия и Киргизия. Россия поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге импортеров.

В общей сложности за первое полугодие Россия импортировала из Южной Кореи легковых автомобилей на сумму 417 миллионов долларов, что на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения, за весь 2024 год объем поставок составил 588,8 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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