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Росреестр выполнил план доходов на 108,5%: какие услуги принесли больше всего

34,5 млрд рублей: Росреестр перевыполнил бюджетный план
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Экономика

Росреестр перевыполнил план по доходам в бюджет, собрав 34,5 млрд рублей, что составляет 108,5% от запланированного показателя.

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Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Это стало возможным благодаря поступлениям от госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и предоставление данных из ЕГРН, сообщает РГ.

Расходы ведомства составили 79,1 млрд рублей, и они выполнены на 99,98%. Большая часть этих расходов (95,9%) была направлена на реализацию госпрограммы "Национальная система пространственных данных", где Росреестр выступает в качестве ответственного исполнителя, как отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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