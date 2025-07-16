Росреестр выполнил план доходов на 108,5%: какие услуги принесли больше всего

34,5 млрд рублей: Росреестр перевыполнил бюджетный план

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росреестр перевыполнил план по доходам в бюджет, собрав 34,5 млрд рублей, что составляет 108,5% от запланированного показателя.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Это стало возможным благодаря поступлениям от госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и предоставление данных из ЕГРН, сообщает РГ.

Расходы ведомства составили 79,1 млрд рублей, и они выполнены на 99,98%. Большая часть этих расходов (95,9%) была направлена на реализацию госпрограммы "Национальная система пространственных данных", где Росреестр выступает в качестве ответственного исполнителя, как отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.