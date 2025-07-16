Золото как защита: Россия увеличила свои резервы

Золотой запас России достиг $248,7 млрд: как это повлияет на рубль

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации Центрального Банка, золотой запас в составе международных резервов Российской Федерации достиг рекордной отметки в $248,7 млрд по итогам первого полугодия.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

С начала года наблюдался значительный рост — на 27%, что является максимальным увеличением за последнее десятилетие.

Вопросы расчетов в золоте обсуждались президентом с руководителем финансовой разведки, а в Росфинмониторинге отметили необходимость урегулирования подобных операций, пишут Известия.

По словам Светланы Фруминой из РЭУ им. Г. В. Плеханова, увеличение золотого запаса происходит как за счет приобретения физического металла, так и благодаря росту его рыночной стоимости.

По данным TradingView, стоимость золота как защитного актива выросла примерно на 24% за первые шесть месяцев года, достигнув $3330 за унцию.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что после заморозки валютных активов России в западных странах, страна увеличила закупки физического золота в свои резервы. Он отметил, что золото, хранящееся на территории РФ, недоступно для заморозки или конфискации другими государствами, что стимулировало увеличение закупок драгоценного металла и китайских юаней вместо долларов и евро.

Светлана Фрумина добавила, что приоритет золота в российской стратегии обусловлен ограничением доступа к валютным резервам, необходимостью защиты от инфляции, поддержкой отечественной добычи и переработки, а также укреплением рублевого обеспечения.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.