Топ-5 экономик мира: Россия сохранила позицию

Россия сохранила четвёртое место в мировом рейтинге экономик в 2024 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году Россия удержала за собой четвертую позицию в списке крупнейших экономик мира. При этом разница между российским ВВП и показателями ближайших конкурентов увеличилась в два раза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком

Речь идет об объеме ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), отражающему текущий уровень цен в экономике страны.

По оценкам Всемирного банка, в 2024 году российская экономика достигла 6,92 триллиона долларов США по ППС, увеличившись с 6,45 триллиона долларов годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место в мировом рейтинге.

Япония осталась на пятой строчке, увеличив свой ВВП до 6,4 триллиона долларов с 6,25 триллиона в 2023 году. Однако, разрыв между ВВП России и Японии вырос вдвое, достигнув 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.

Лидерами рейтинга стали: Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).

В первую десятку также вошли: Германия (6 триллионов долларов), Бразилия (4,7 триллиона), Индонезия (4,7 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4,2 триллиона).

Мировой ВВП в номинальном выражении вырос с 185,9 триллиона долларов до 197,4 триллиона долларов, согласно РИА Новости.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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