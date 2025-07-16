Доллары против евро: торговая война превращается в холодную — урон будет глобальным

Брюссель готов ответить США новыми тарифами на сумму 72 млрд евро — Bloomberg

5:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разлом флагов

Европейский союз завершил формирование второго масштабного пакета ответных мер на тарифную политику США. В список попали американские товары на сумму 72 миллиарда евро (примерно 84 миллиарда долларов), включая самолёты, автомобили, бурбон и целый спектр промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Этот шаг стал ответом на недавние заявления Дональда Трампа о введении 30%-ных пошлин на европейский импорт, если стороны не договорятся до августа.

Список, подготовленный Еврокомиссией, охватывает такие категории, как машиностроение, медицинская техника, химикаты, электрооборудование и сельхозпродукция. При этом первоначальный объём товаров составлял 95 миллиардов евро, но его сократили после консультаций с национальными правительствами и бизнесом. Решение вступит в силу, только если государства-члены дадут своё согласие.

"Американскому правительству не стоит недооценивать нашу готовность реагировать на чрезмерное тарифное бремя аналогичными мерами", — заявил на пресс-конференции в Баварии канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп не исключает диалога

Хотя президент США Дональд Трамп оставляет "дверь открытой" для переговоров, угроза пошлин по-прежнему реальна. По его словам, США готовы к диалогу с Европой, и представители ЕС уже находятся в контакте с американской стороной. Президент США подчеркнул, что жёсткие тарифы вступят в силу в августе, если стороны не достигнут нового торгового соглашения, более выгодного, по мнению Вашингтона.

"Мы готовы к диалогу, в том числе с Европой. На самом деле они сами к нам приезжают. Они хотят поговорить", — заявил журналистам Дональд Трамп.

ЕС в ответ сохраняет сдержанный, но жёсткий тон, подчёркивая, что продолжит переговоры, не отказываясь от угрозы применения контрмер.

"В этих переговорах нужно проявить силу, единство и решимость", — отметил министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад.

Что в списке: от самолётов до музыкальных инструментов

Новый перечень охватывает товары самых разных категорий. На промышленную продукцию приходится более 65 млрд евро: из них почти 11 млрд — на самолёты, 9,4 млрд — на оборудование, около 8 млрд — на автомобили. Медицинские приборы, химикаты и пластмассы также оказались под ударом.

Сельскохозяйственные товары оцениваются в более чем 6 млрд евро, включая фрукты, овощи и алкоголь. Например, бурбон, являющийся знаковым американским продуктом, снова может стать жертвой торговых разногласий.

Также в списке фигурируют:

Прецизионное оборудование и инструменты — почти 5 млрд евро;

Игрушки и хобби-товары — более 500 млн евро;

Спортивное оружие — около 300 млн евро;

Музыкальные инструменты — около 200 млн евро.

Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, при отборе товаров для нового списка учитывались такие факторы, как наличие альтернативных источников поставок и потенциальный риск для потребителей и отраслей.

Не тронуты: оборонная продукция и первый список

Военные товары, поставляемые из США, не будут включены в новый пакет санкций. ЕС также заявил о продлении приостановки действия ответных мер по первому списку товаров на сумму 21 млрд евро, введённому ранее в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий.

Таким образом, ЕС сохраняет пространство для переговоров, одновременно усиливая давление. Минутной готовности действовать жёстко Брюссель не демонстрирует, но даёт понять: если США пойдут на эскалацию, ответ не заставит себя ждать.

Переговоры идут, время на исходе

В понедельник глава торговой палаты ЕС Марош Шефчович обсудил ситуацию с министром торговли США Говардом Лутником. Брюссель подчёркивает, что предпочитает диалог, а не конфронтацию, но требует взаимной выгоды.

"Мы стремимся к урегулированию, которое будет взаимовыгодным", — отметил Марош Шефчович.

У ЕС есть время до конца месяца, чтобы достичь договорённостей. Однако события развиваются быстро: на выходных Трамп уже официально представил свои тарифные планы. Многие в Европе воспринимают их как запретительные меры, фактически блокирующие торговлю.

Политическая реакция на континенте неоднозначна: одни лидеры призывают к жёсткому ответу, другие — к сдержанности. Но всё чаще звучит мнение, что Европа должна проявить не только дипломатичность, но и способность к симметричным действиям, если ситуация обострится.

Уточнения

Е́вро — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.