США грозят пошлинами, а Китай открывает двери: о чём на самом деле договорились Лавров и Си

Китай и Россия договорились усиливать взаимодействие на международных форумах

5:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Пекине прошла встреча лидеров и дипломатов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в рамках которой председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Китайский лидер призвал к усилению стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой, подчеркнув, что обе страны должны продолжать поддерживать друг друга на международной арене.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги Китая и России

"Мы должны укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он также выразил уверенность, что Китай и Россия способны сыграть ключевую роль в объединении стран глобального Юга и продвижении более справедливого мирового порядка, добавив:

"Нам необходимо работать над объединением стран глобального Юга и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", — добавил Си Цзиньпин.

Контекст встречи: растущее давление со стороны США

Визит Лаврова в Пекин и демонстрация китайско-российского единства произошли в тот же день, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жёсткие пошлины против союзников России, если Москва не прекратит боевые действия на Украине в течение ближайших 50 дней. Ответ Китая был незамедлительным: официальный представитель МИД КНР Линь Цянь осудил американские меры давления.

"Китай решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", — заявил представитель МИД Китая Линь Цянь.

Китай придерживается заявленной нейтральной позиции в украинском конфликте, однако с момента начала военной кампании России Пекин ни разу не осудил её действия и не потребовал вывода войск. Это вызывает настороженность у стран, поддерживающих Украину, особенно в условиях, когда Китай продолжает укреплять экономические и дипломатические связи с Москвой.

Саммит министров: акценты и участники

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Пекине собрало ключевых игроков организации. Помимо Лаврова, на встречу прибыли глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Центральной темой переговоров стало развитие сотрудничества между странами-участницами на фоне глобальных геополитических сдвигов.

Си Цзиньпин подчеркнул важность политического доверия внутри организации:

"Политическое взаимное доверие между государствами-членами укрепилось", — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что ШОС "успешно прошла путь регионального сотрудничества, который соответствует тенденциям времени и отвечает потребностям всех сторон".

Китай продвигает ШОС как альтернативу западным военным альянсам, таким как НАТО. По замыслу Пекина, организация должна стать платформой для более тесного экономического и политического взаимодействия между странами Азии, Ближнего Востока и Евразии.

Двусторонние планы: визит Путина и Вторая мировая

В МИД России сообщили, что в ходе переговоров обсуждались предстоящие двусторонние контакты на высшем уровне. В частности, речь шла о подготовке визита президента Владимира Путина в Китай, приуроченного к саммиту ШОС и празднованию годовщины окончания Второй мировой войны.

Это будет ещё одной возможностью продемонстрировать союзнические отношения между двумя странами, особенно в контексте напряжённых отношений России с Западом.

Северная Корея, США и Украина — на повестке дня

Перед визитом в Китай Лавров побывал в Северной Корее, где заручился поддержкой Пхеньяна по украинскому вопросу. В Пекине он провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И, обсудив перспективы урегулирования украинского конфликта и формат отношений с США.

Пекин, несмотря на публичные призывы к миру, продолжает обвинять Запад в эскалации конфликта. Главным аргументом Китая остаётся поставка вооружений Украине, которую китайская сторона рассматривает как провоцирующий фактор, затягивающий военные действия.

Китай и Россия — опора нового мирового порядка

Совместные заявления Пекина и Москвы свидетельствуют о стремлении двух стран играть всё более активную роль в формировании альтернативных международных структур. ШОС в этом контексте становится удобной платформой для отработки скоординирированной дипломатии и укрепления политических связей с другими государствами, которые также заинтересованы в уменьшении зависимости от западных институтов.

Пекин стремится показать, что способен формировать альянсы на основе взаимного уважения и баланса интересов — в противовес западной модели давления и санкций. Москва, в свою очередь, получает необходимую внешнеполитическую поддержку на фоне изоляции со стороны США и Европы.

Таким образом, сотрудничество Китая и России выходит за рамки экономического партнёрства и всё активнее приобретает черты стратегического альянса. Поддержка друг друга на многосторонних форумах, синхронная критика западной политики и координация действий в рамках таких структур, как ШОС, — всё это формирует новую реальность в международной политике.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.



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