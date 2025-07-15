Rolls-Royce бросает Европу? Как дизельный завод стал точкой геополитического перелома

Rolls-Royce инвестирует $75 млн в расширение завода двигателей в Южной Каролине

5:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британский промышленный гигант Rolls-Royce инвестирует 75 миллионов долларов в расширение своего завода в городе Айкен, штат Южная Каролина. Речь идёт не об авиадвигателях, а о мощных дизельных установках серии 4000, которые обеспечивают резервное питание для критически важных объектов — от центров обработки данных до инфраструктурных узлов.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ логотип Rolls-Royce

Решение инвестировать такую сумму в американское производство не случайно. Как объяснил управляющий директор американского подразделения силовых систем Rolls-Royce Адам Вуд:

"Увеличение инвестиций укрепляет наши возможности по обслуживанию клиентов в США, особенно в быстрорастущей американской индустрии центров обработки данных", — заявил управляющий директор Адам Вуд.

Расширение производства и новые рабочие места

Запланированное расширение создаст порядка 60 новых рабочих мест. Кроме того, завод получит дополнительную производственную мощность, что позволит Rolls-Royce сократить зависимость от зарубежных поставок. Сейчас значительная часть компонентов для дизельных двигателей серии 4000 изготавливается в Германии и поставляется в США уже в виде готовой продукции. Новый подход позволит производить больше деталей непосредственно на территории Соединённых Штатов.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем растущий спрос в Америке на надёжные энергетические системы отечественного производства, которые укрепляют энергетическую независимость и безопасность нашей страны", — отметил генеральный директор Rolls-Royce в Северной Америке Адам Риддл.

Смена фокуса: от авиации к энергетике

Долгие годы бренд Rolls-Royce ассоциировался прежде всего с двигателями для гражданской и военной авиации. Однако в последние годы компания активно развивает новое направление — силовые и энергетические установки. Этот сдвиг в стратегии стал особенно заметен на фоне растущего интереса к энергетической безопасности и локализации ключевых производств.

Расширение завода в Южной Каролине как раз и отражает этот вектор развития: ставка делается на обеспечение энергетических потребностей американского рынка, в первую очередь за счёт локализованного производства.

Айкен теперь становится важной частью новой стратегии Rolls-Royce в Северной Америке. Первый этап строительных работ стартует в первом квартале 2026 года, а запуск производственной линии намечен на июль 2027-го.

Второе заявление за двое суток

На фоне новости из Южной Каролины интерес вызывает и другое сообщение от Rolls-Royce: накануне стало известно о стратегическом партнёрстве компании с Чехией в области малых модульных реакторов. По данным Reuters, Великобритания и Чехия заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дочерняя компания Rolls-Royce SMR может экспортировать в Чешскую Республику до шести реакторов.

Этот шаг не только подтверждает намерение Rolls-Royce укрепить своё присутствие в энергетике, но и указывает на расширение международного влияния компании в этой сфере. Малые модульные реакторы (SMR) считаются перспективным решением для экологически чистой и стабильной генерации энергии, особенно в условиях нестабильного глобального энергорынка.

Почему США и почему сейчас

Выбор в пользу расширения американского производства обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, резко возросший спрос на надёжные источники резервного питания — особенно со стороны дата-центров, число которых в США продолжает стремительно расти. Во-вторых, политический курс США на снижение зависимости от зарубежных поставщиков и укрепление внутренней промышленной базы играет на руку компаниям, готовым инвестировать в локальное производство.

Rolls-Royce вовремя уловила эту тенденцию. Вместо того чтобы продолжать отгружать двигатели из Европы, компания решила сконцентрировать ресурсы в США и создать мощную производственную платформу внутри страны. Это не только сокращает логистические издержки, но и делает бизнес более устойчивым к геополитическим рискам.

Стратегия на перспективу

Rolls-Royce демонстрирует, что умеет подстраиваться под изменяющиеся реалии и выстраивать долгосрочную стратегию развития. Расширение завода в Айкене — это не просто инфраструктурный проект, а важный элемент масштабной трансформации компании. Он дополняет другие инициативы, направленные на укрепление энергетической безопасности, поддержку инфраструктуры критической важности и развитие технологий будущего — от дизельных установок до атомных реакторов нового поколения.

Если эти инициативы будут реализованы в заявленные сроки, к 2027 году Rolls-Royce сможет не только укрепить свои позиции в США, но и стать одним из лидеров в сегменте локализованных энергетических решений. Это особенно актуально в контексте мировой конкуренции и растущих вызовов в области энергетики и обороны.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немногим больше Океании.



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