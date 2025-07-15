Вокалисты и монтажёры стали самыми востребованными — новый тренд Подмосковья

Начнём с интригующего вопроса: Зачем в Подмосковье вдруг так вырос спрос на творческие подработки — хореографию, монтаж и вокал, рассказал нам mosregtoday.ru.
За первые шесть месяцев 2025 года предложение подработок для вокалистов в Московской области выросло на 50%, а для видеомонтажёров — на 33% Регионов.
Это не просто цифры — это отражение тренда: креативные навыки востребованы как никогда.
Доходы вокалистов могут доходить до 50 000 ₽, но всё зависит от опыта, количества проектов и региона. Видеомонтажёры и хореографы тоже зарабатывают по-разному: монтаж — до 150 000 ₽ в месяц в Москве Регионов. ру, хореографы — от 30 000 до 100 000 ₽
Уровень проектов и профессионализм напрямую влияют на цифры.
С ростом продаж фото- и видеооборудования (+9% 📷), включая плёночные и компактные камеры, штативы, стедикамы и микрофоны, очевиден интерес к самосъёмке и обработке роликов Регионов. ру. Это подтверждает стремление респондентов зарабатывать на монтаже и съёмке.
Творческие подработки в Подмосковье (и не только) — это настоящий тренд: монтаж, хореография и вокал держат спрос и доход. Важно развивать навыки, строить портфолио и быть готовым к нестабильности. Но тем, кто хочет свободы, творчества и достойной оплаты — это отличный шанс.
Монта́ж медиаконте́нта — творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить единое, композиционно цельное произведение.
Тво́рчество — процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты, духовные ценности, или итог создания объективно нового.
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