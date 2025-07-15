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Вокалисты и монтажёры стали самыми востребованными — новый тренд Подмосковья

Названы самые востребованные подработки в Подмосковье в 2025 году
3:36
Экономика

Начнём с интригующего вопроса: Зачем в Подмосковье вдруг так вырос спрос на творческие подработки — хореографию, монтаж и вокал, рассказал нам mosregtoday.ru.

Музыкант
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Музыкант

Взлёт творческих профессий: что происходит

Изменения в мире подработок

За первые шесть месяцев 2025 года предложение подработок для вокалистов в Московской области выросло на 50%, а для видеомонтажёров — на 33% Регионов.

Это не просто цифры — это отражение тренда: креативные навыки востребованы как никогда.

Доход — гибкий и "творческий"

Доходы вокалистов могут доходить до 50 000 ₽, но всё зависит от опыта, количества проектов и региона. Видеомонтажёры и хореографы тоже зарабатывают по-разному: монтаж — до 150 000 ₽ в месяц в Москве Регионов. ру, хореографы — от 30 000 до 100 000 ₽

Уровень проектов и профессионализм напрямую влияют на цифры.

Где растёт спрос

С ростом продаж фото- и видеооборудования (+9% 📷), включая плёночные и компактные камеры, штативы, стедикамы и микрофоны, очевиден интерес к самосъёмке и обработке роликов Регионов. ру. Это подтверждает стремление респондентов зарабатывать на монтаже и съёмке.

Кто же востребован

Видеомонтажёры

  • Популярность выросла на 33%.
  • В Москве средний доход — 80 000-150 000 ₽, тогда как в регионах стартует от 50 000 ₽.
  • Специалисты по коротким вертикальным видео (Reels, Shorts) получают на 15-25% больше.

Хореографы

  • К числу наиболее популярных добавилось +25% предложений подработок.
  • Их доход — 30 000-100 000 ₽, зависит от проекта, числа заказов и уровня мастерства.
  • Работают в фитнес-студиях, театрах, музыкальных и онлайн-проектах Учебный Центр.

Вокалисты

  • Спрос увеличился на 50%
  • Потенциально могут зарабатывать до 50 000 ₽, но многое зависит от количества выступлений и локации .

Почему именно сейчас

  • Развитие digital и соцсетей — компании всё чаще заказывают ролики, требуют монтажа вертикального видео, а хореографы снимают видеообучалки.
  • Рост продаж техники — люди включаются в производство контента и ищут специалистов .
  • Гибкость фриланса — компании не хотят брать на полного сотрудника, предпочитая нанимать под проекты .

Плюсы и минусы: стоит ли заняться

Плюсы:

  • Возможность гибкого графика и удалённой работы.
  • Наработка портфолио, рост через проекты.
  • Креатив и свобода в творчестве.

Минусы:

  • Доход нестабилен, зависит от заказов.
  • Требуется постоянное самообучение и продвижение.
  • В определённых направлениях (танцы, вокал) возможны физические или эмоциональные нагрузочные моменты.

Вывод

Творческие подработки в Подмосковье (и не только) — это настоящий тренд: монтаж, хореография и вокал держат спрос и доход. Важно развивать навыки, строить портфолио и быть готовым к нестабильности. Но тем, кто хочет свободы, творчества и достойной оплаты — это отличный шанс.

Уточнения

Монта́ж медиаконте́нта — творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить единое, композиционно цельное произведение.

Тво́рчество — процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты, духовные ценности, или итог создания объективно нового.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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