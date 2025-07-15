Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Левски повысит потолок зарплат — клуб меняет стратегию
Челси разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира
Ливерпуль нацелился на бомбардира из Премьер-лиги — идут переговоры
Выращивание картофеля в условиях жары
Как рис помог раскрыть древние ритуалы на Гуаме
Одноразовое кормление котов повышает уровень аминокислот — исследование
Эксперт Андрей Ломанов предупредил о росте цен на авто после введения пошлин
Натуральные средства для защиты дома от мух
Трусы наизнанку: Ольга Орлова заявила, что не проверяет своего мужа

Америка внезапно смягчила ограничения — цена для Nvidia впечатляет

Поставки чипов Nvidia H20 в Китай возобновятся после получения лицензии
2:46
Экономика

Может ли поворот администрации принести миллиарды? Проясняем, что именно изменилось и зачем это важно.

Nvidia
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Nvidia

Возвращение H20 на китайский рынок

Nvidia получила письмо от властей США: лицензии для продаж H20 чипов в Китай будут выданы. Пресс‑служба компании сообщила, что процесс оформления уже идёт и первые поставки могут начаться совсем скоро.

Напомним: в апреле экспорт H20 был остановлен — из соображений безопасности власти потребовали обязательного разрешения.

Почему это важно

  • Гибридный поворот: до этого продажи H20 пошли на спад, и Nvidia вынуждена была провести списания на сумму до $5,5 млрд.
  • Китай — ключевой рынок: в 2024 фискальном году выручка от Китая составила $17 млрд — это 13 % общего дохода компании.
  • Стратегия возвращения: компания разрабатывает "упрощённую" версию чипа, которая соответствует экспортным ограничениям.

Что говорят в Nvidia

Нvidia сразу подала заявку на лицензию. По словам CEO Дженсена Хуанга, они надеются незамедлительно возобновить поставки в Китай.

Во время недавнего визита в Вашингтон он обсуждал вопросы с президентом Трампом — и, как сообщается, после этого администрация дала добро. Сам Хуанг сказал:

"Я очень рад", — сказал Jensen Huang в Пекине, комментируя новость.

Как рынок отреагировал

  • Акции Nvidia подскочили на 4-5 % после объявления .
  • Инвесторы считают это решение крупным событием для всей технологической отрасли .

Нюансы и возможные риски

  • Появились опасения, что H20 может быть использован для военных нужд Китая.
  • Важно помнить: лицензия не гарантирована — всё зависит от проверки каждой отдельной сделки.

Резюмируем

  • Что произошло: США позволили Nvidia снова продавать H20 в Китай.
  • Почему это важно: рынок Китая критично важен для Nvidia, но контроль сохранён.
  • Что дальше: компания ждёт первых поставок, и готовит "облегчённую" версию чипа под требования.

Разрешение на возобновление продаж H20-чипов в Китай — стратегическая победа для Nvidia, которая может серьёзно повлиять на её финансовые показатели и позиции на мировом рынке AI-технологий. Однако за этим успехом стоят риски и жёсткий контроль, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политических решений и экспортной политики США.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Еда и рецепты
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Как заменить соль
Дети нашей страны, воспитанные в духе преданности своей родине, проявляют в работе исключительное усердие… — писала газета Социалистическое земледелие 16 июля 1941 года
Документы в бардачке: почему автомобилистам лучше их забирать с собой
Названы самые востребованные подработки в Подмосковье в 2025 году
Курортная зона под угрозой: у берегов США заметили гиганта, и он движется к людям
Эффективные средства для удаления грязи и известкового налета с плитки
Сын известного шансонье Александр Круг получил травму: что случилось в ночной драке?
Чтобы молния не застала врасплох: что нужно знать каждому
Агрессивная корневая система картепитё: как она влияет на соседние растения
Бывший отельер советует проверять туалетную бумагу при заселении в номер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.