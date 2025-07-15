Америка внезапно смягчила ограничения — цена для Nvidia впечатляет

Может ли поворот администрации принести миллиарды? Проясняем, что именно изменилось и зачем это важно.
Nvidia получила письмо от властей США: лицензии для продаж H20 чипов в Китай будут выданы. Пресс‑служба компании сообщила, что процесс оформления уже идёт и первые поставки могут начаться совсем скоро.
Напомним: в апреле экспорт H20 был остановлен — из соображений безопасности власти потребовали обязательного разрешения.
Нvidia сразу подала заявку на лицензию. По словам CEO Дженсена Хуанга, они надеются незамедлительно возобновить поставки в Китай.
Во время недавнего визита в Вашингтон он обсуждал вопросы с президентом Трампом — и, как сообщается, после этого администрация дала добро. Сам Хуанг сказал:
"Я очень рад", — сказал Jensen Huang в Пекине, комментируя новость.
Разрешение на возобновление продаж H20-чипов в Китай — стратегическая победа для Nvidia, которая может серьёзно повлиять на её финансовые показатели и позиции на мировом рынке AI-технологий. Однако за этим успехом стоят риски и жёсткий контроль, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политических решений и экспортной политики США.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).
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