Америка внезапно смягчила ограничения — цена для Nvidia впечатляет

Поставки чипов Nvidia H20 в Китай возобновятся после получения лицензии

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Может ли поворот администрации принести миллиарды? Проясняем, что именно изменилось и зачем это важно.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Nvidia

Возвращение H20 на китайский рынок

Nvidia получила письмо от властей США: лицензии для продаж H20 чипов в Китай будут выданы. Пресс‑служба компании сообщила, что процесс оформления уже идёт и первые поставки могут начаться совсем скоро.

Напомним: в апреле экспорт H20 был остановлен — из соображений безопасности власти потребовали обязательного разрешения.

Почему это важно

Гибридный поворот: до этого продажи H20 пошли на спад, и Nvidia вынуждена была провести списания на сумму до $5,5 млрд.

Китай — ключевой рынок: в 2024 фискальном году выручка от Китая составила $17 млрд — это 13 % общего дохода компании.

Стратегия возвращения: компания разрабатывает "упрощённую" версию чипа, которая соответствует экспортным ограничениям.

Что говорят в Nvidia

Нvidia сразу подала заявку на лицензию. По словам CEO Дженсена Хуанга, они надеются незамедлительно возобновить поставки в Китай.

Во время недавнего визита в Вашингтон он обсуждал вопросы с президентом Трампом — и, как сообщается, после этого администрация дала добро. Сам Хуанг сказал:

"Я очень рад", — сказал Jensen Huang в Пекине, комментируя новость.

Как рынок отреагировал

Акции Nvidia подскочили на 4-5 % после объявления .

Инвесторы считают это решение крупным событием для всей технологической отрасли .

Нюансы и возможные риски

Появились опасения, что H20 может быть использован для военных нужд Китая.

Важно помнить: лицензия не гарантирована — всё зависит от проверки каждой отдельной сделки.

Резюмируем

Что произошло: США позволили Nvidia снова продавать H20 в Китай.

Почему это важно: рынок Китая критично важен для Nvidia, но контроль сохранён.

Что дальше: компания ждёт первых поставок, и готовит "облегчённую" версию чипа под требования.

Разрешение на возобновление продаж H20-чипов в Китай — стратегическая победа для Nvidia, которая может серьёзно повлиять на её финансовые показатели и позиции на мировом рынке AI-технологий. Однако за этим успехом стоят риски и жёсткий контроль, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политических решений и экспортной политики США.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).



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