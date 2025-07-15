Подорожает всё — от рыбы до духов: как торговая война превращается в ценовой ад

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Эксперты прогнозируют подорожание техники и продуктов из-за пошлин США против России
1:41
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин против России и её торговых партнеров.

Экономика
Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Экономика

По прогнозам российских экспертов, это приведет к росту цен на мясо и рыбу на 10%, а на яйца и молочную продукцию — до 15% к концу года. Однако эксперт Максим Попов считает, что подорожание будет более значительным, так как многие компоненты и сырье для производства закупаются из Европы, Китая и других стран.

Он отметил, что каждая сфера экономики будет затронута по-разному, и важным вопросом остается реакция Китая и его поставщиков: возможны ли дополнительные пошлины и проблемы. Если так, то цены вырастут во всех отраслях, особенно на товары, содержащие сырье из Европы или уже готовую продукцию, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Попов также добавил, что повышение цен на импортные товары повлечет за собой подорожание и аналогичных российских товаров. Российские поставщики, которые ранее продавали свою продукцию за границу, могут столкнуться с проблемами и будут вынуждены компенсировать недополученную выручку, что тоже приведет к подорожанию.

Эксперт отметил, что пока сложно судить о конкретных категориях товаров, которые пострадают от подорожания, так как нет ясной информации о пошлинах. Он предполагает, что вся техника, а также ароматы из Европы могут подорожать на 15-20%. Однако, для более точных оценок нужно дождаться конкретной информации о пошлинах и поставщиках.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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