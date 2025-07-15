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От запрета к миллиардам: Nvidia и AMD снова покоряют Китай

США разрешили Nvidia и AMD поставлять чипы для ИИ в Китай
2:08
Экономика

Корпорации Nvidia и Advanced Micro Devices Inc. планируют возобновить экспорт некоторых своих чипов, предназначенных для искусственного интеллекта, в Китай.

Nvidia
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository
Nvidia

Этому решению предшествовали заверения со стороны Вашингтона о том, что соответствующие поставки будут одобрены. Данный шаг представляет собой значительный отход от прежней политики администрации Дональда Трампа, направленной на сдерживание амбиций Пекина в сфере ИИ.

Согласно информации, опубликованной Nvidia, правительство США уведомило компанию о готовности выдать экспортные лицензии на ускоритель искусственного интеллекта H20. Ожидается, что это решение увеличит доходы Nvidia на миллиарды долларов в текущем году и позволит компании возобновить выполнение заказов, ранее считавшихся потерянными из-за правительственных ограничений. Чип H20 был специально разработан компанией для соответствия ранее введенным Вашингтоном ограничениям на торговлю с Китаем, которые администрация Трампа ужесточила, запретив продажу H20 без разрешения США.

AMD также получила аналогичные заверения от Министерства торговли США и планирует возобновить поставки своих чипов MI308 в Китай после получения необходимых лицензий. После этих новостей акции AMD продемонстрировали рост на премаркете более чем на 5%, а акции Nvidia — на 4,5%.

После встречи с президентом Трампом и участия в конференции в Пекине, организованной правительством, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в интервью китайскому государственному телеканалу CCTV, что компания получила разрешение на возобновление поставок.

Этот шаг со стороны США произошел на фоне потепления в отношениях между Вашингтоном и Пекином, которое выражается в торговом перемирии, предполагающем одобрение экспорта ключевых технологий обеими сторонами, согласно Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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