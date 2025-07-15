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В Тюмени раздают шестизначные оклады: кто теперь зарабатывает больше всего

В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
1:16
Экономика

В Тюмени в июле 2025 года наиболее привлекательные зарплатные предложения наблюдались в медицинской, производственной и строительной сферах.

собеседование
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собеседование

Согласно информации SuperJob, врачи-терапевты имеют возможность получать до 135 тысяч рублей, что отражает стремление региона привлечь квалифицированные кадры в здравоохранение.

Второе место по уровню дохода заняли руководящие позиции в строительстве, где производителям работ предлагают от 120 до 125 тысяч рублей. Это обусловлено активным развитием инфраструктуры региона, требующим опытных управленцев на строительных площадках. Слесари-сантехники также пользуются высоким спросом, их заработок достигает 120 тысяч рублей, пишет nashgorod.ru.

Примечательно, что как интеллектуальные, так и рабочие специальности были востребованы и хорошо оплачиваемы. Токари-универсалы могли рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей. Менеджеры по работе с клиентами также входили в число высокооплачиваемых специалистов с доходом от 100 до 120 тысяч рублей.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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