Угольный гигант рвётся вперёд: соглашение на $214 млн с дочкой Sinar Mas Group

Индонезийская Petrosea заключила контракт на $214 млн для шахты Barasentosa Lestari

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставщик инжиниринговых услуг в горнодобывающей отрасли Petrosea, поддерживаемый индонезийским миллиардером Праджого Пангесту, выиграл контракт на 3,5 триллиона рупий (214 миллионов долларов) у угольной компании, контролируемой Sinar Mas Group семьи Виджая.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ уголь

Согласно пятилетнему контракту, Petrosea станет подрядчиком по оказанию услуг в добыче полезных ископаемых на угольной шахте Barasentosa Lestari, расположенной примерно в 600 километрах к северо-западу от Джакарты.

Директор по добыче полезных ископаемых Petrosea Иман Даруса Хикман отметил, что этот контракт входит в долгосрочную стратегию компании по увеличению прибыли и расширению бизнеса в Южной Суматре.

Шахта Barasentosa Lestari, дочерняя компания Golden Energy and Resources, владеет концессией на добычу угля на площади более 23 000 гектаров с запасами почти 190 миллионов тонн. Golden Energy приобрела шахту в 2018 году за 65 миллионов долларов.

Petrosea также активно расширяет свои партнерские отношения в горнодобывающей отрасли. В апреле компания выиграла контракт на 16 триллионов рупий (954 миллиона долларов) у индонезийского подразделения бразильской компании Vale.

Состояние Праджого Пангесту, одного из самых богатых людей Индонезии, оценивается в 31,2 миллиарда долларов. Он владеет долями в угледобывающей компании Petrindo Jaya Kreasi и Barito Renewables, пишет forbes.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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