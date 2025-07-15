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Тихий захват морей: что за сверхзаказ скрывает Кингисеппский завод

Кингисеппский машиностроительный завод запускает центр по производству морских беспилотников
1:06
Экономика

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) запустил новый центр по производству морских беспилотников.

КМЗ
Фото: kmz1.ru is licensed under Free More info
КМЗ

Управляющий директор Михаил Даниленко сообщил, что сейчас активно выполняются заказы для гражданских структур. Завод обеспечивает полный цикл создания морских дронов — от проектирования до тестирования готовых изделий. Центр включает испытательный полигон для систем управления, крытый бассейн и мощности для производства корпусов и энергетических установок, передает Петербург2 со ссылкой на ТАСС.

Даниленко отметил, что в ближайшее время планируется выпустить несколько десятков беспилотников, основными заказчиками которых являются региональные администрации, МЧС и Ространснадзор. Эти дроны будут использоваться для мониторинга акваторий, выявления нарушений и организации безэкипажного судоходства.

Кроме того, завод продолжает выпускать катера, маломерные суда и производить дизельное и теплообменное оборудование.

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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