Тихий захват морей: что за сверхзаказ скрывает Кингисеппский завод

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) запустил новый центр по производству морских беспилотников.
Управляющий директор Михаил Даниленко сообщил, что сейчас активно выполняются заказы для гражданских структур. Завод обеспечивает полный цикл создания морских дронов — от проектирования до тестирования готовых изделий. Центр включает испытательный полигон для систем управления, крытый бассейн и мощности для производства корпусов и энергетических установок, передает Петербург2 со ссылкой на ТАСС.
Даниленко отметил, что в ближайшее время планируется выпустить несколько десятков беспилотников, основными заказчиками которых являются региональные администрации, МЧС и Ространснадзор. Эти дроны будут использоваться для мониторинга акваторий, выявления нарушений и организации безэкипажного судоходства.
Кроме того, завод продолжает выпускать катера, маломерные суда и производить дизельное и теплообменное оборудование.
Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?