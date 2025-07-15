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Города-призраки или города мечты: как Китай решил перекроить мегаполисы и обвалил рынок

Си Цзиньпин объявил о реконструкции 1 млн домов в Китае для стабилизации рынка недвижимости
1:51
Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ускорению внедрения новой модели в сфере недвижимости, акцентируя внимание на более взвешенном подходе к городскому планированию.

Стройка в Шэньчжэне, Китай
Фото: Flickr by Chris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стройка в Шэньчжэне, Китай

Китай будет продолжать реконструкцию городских поселков и ветхих домов. Это заявление сделано на Центральной конференции по городским работам, где подтвердили намерение отремонтировать 1 миллион домов в старых районах крупных городов.

Несмотря на ожидания, конкретных мер поддержки не было объявлено, что разочаровало инвесторов. Долгий спад на рынке недвижимости мешает повышению потребительского спроса и укреплению экономики, а последние данные показывают, что цены на новое жилье упали сильнее всего за восемь месяцев.

Во вторник так и не озвучили конкретные меры поддержки, на которые рассчитывали инвесторы. Это нормально для высшего руководства Китая — задавать общее направление политики и поручать чиновникам более низкого уровня разработать конкретные меры, которые будут представлены позже.

Аналитик Джефф Чжан из Morningstar отмечает, что инвесторы возлагали слишком большие надежды на встречу, и теперь могут отреагировать негативно. Индекс акций китайских девелоперов упал на 4,27% на фоне разочарования.

Китай стремится изменить подход к развитию городов, фокусируясь на улучшении существующих домов вместо масштабного расширения. Цели включают создание комфортных городов, доступного жилья более высокого качества и реконструкцию старых зданий.

В целом, Китай продолжает двигаться в сторону "высококачественной" реконструкции с улучшением инфраструктуры и повышением требований к безопасности жилья, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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