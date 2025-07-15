Инвестиции в Сбере: рост до 5,5 млн договоров и 365 млрд рублей

Долгосрочные инвестиции в Сбере: кто выбирает ПДС и почему это так важно

Более 4,3 млн россиян оформили долгосрочные инвестиционные инструменты в "Сбере", включая программу долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) и договоры долевого страхования жизни (ДСЖ). Общий объем вложений превысил 341 млрд рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свинья-копилка и монеты на столе

Программа долгосрочных сбережений, запущенная 1 января 2024 года, уже собрала 3,9 млн договоров и более 257 млрд рублей. На 31 мая общее число договоров в ПДС достигло 5 млн с суммой привлеченных средств 365 млрд рублей. По последним данным Минфина на начало июля, количество договоров составило 5,5 млн.

ПДС — это накопительный продукт с участием государства, который позволяет гражданам активно участвовать в накоплении капитала на пенсию или другие долгосрочные цели. Можно открыть до трех ПДС для себя и близких и получить налоговые вычеты.

Что касается ИИС-3, то их открыто более 400 тыс., а объем активов на этих счетах превышает 80 млрд рублей — это 40% всего рынка ИИС-3. В первом полугодии 2025 года клиенты внесли на счета в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года!

ДСЖ, запущенное в апреле 2025 года, на данный момент оформлено более 1,5 тыс. договоров на сумму 4,1 млрд рублей. Этот продукт сочетает в себе страхование и инвестирование.

Старший вице-президент "Сбера" Руслан Вестеровский считает, что интерес к таким инвестиционным решениям будет расти. А в декабре 2024 года Владимир Путин поручил разработать новый инструмент семейных инвестиций, который будет основан на уже существующих механизмах, пишет РБК.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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