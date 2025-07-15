Инфляция и материнский капитал: неожиданные изменения с 1 февраля 2025 года

Рождение ребёнка и материнский капитал: всё, что нужно знать о выплатах и их увеличении в 2025 году

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Материнский капитал индексируется по уровню инфляции, что делает его важной мерой поддержки семей с детьми с 2007 года.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ большая семья

Если семья не использовала весь капитал, его остаток подлежит индексации. Например, если у семьи остался 275 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года эта сумма вырастет на 9,5% из-за инфляции и составит 301 125 рублей. Заявление подавать не нужно — всё происходит автоматически, пишет Газета.Ru.

Если остаток составляет 10 тыс. рублей или меньше, его можно забрать. Это стало возможным в 2024 году. Чтобы получить остаток, нужно подать заявление через "Госуслуги", в Социальный фонд России или в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а на перечисление средств отводится еще 5 дней.

Программа материнского капитала является частью национального проекта "Семья". В настоящее время при рождении первого ребенка семье предоставляется 690 266,95 рубля, а при рождении второго ребенка — дополнительная выплата в 221 895,14 рубля. Если семья не получала капитал ранее и появляется второй или следующий ребенок, выплата составит 912 162,09 рубля.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.