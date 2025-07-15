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Падение POS-кредитов на 58%: что будет дальше

Российские банки сократили объём кредитования: что ожидать дальше
2:34
Экономика

Количество и объем POS-кредитов в июне этого года упали на 58% по сравнению с июнем прошлого года.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Банки выдали россиянам 184,24 тыс. товарных кредитов на общую сумму 11,93 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году было выдано 436,75 тыс. кредитов на 28,66 млрд руб.

Средний чек товарного кредита снизился на 1 тыс. руб. и составил в июне 2025 года 65 тыс. руб. (в июне 2024 года — 66 тыс. руб.). Однако по сравнению с маем текущего года количество выданных кредитов увеличилось на 4%, а объем — на 2%.

За первое полугодие 2025 года было выдано 1,1 млн товарных кредитов на 70,28 млрд руб., что также на 62% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в июне составила 26,58%, пишет ТАСС.

В топ-5 регионов по объему выдачи POS-кредитов в июне вошли:
1. Москва — 16,15 тыс. кредитов на 1,26 млрд руб.
2. Московская область — 12,14 тыс. кредитов на 888,11 млн руб.
3. Санкт-Петербург — 7,74 тыс. кредитов на 553,53 млн руб.
4. Краснодарский край — 8,37 тыс. кредитов на 522,93 млн руб.
5. Свердловская область — 5,54 тыс. кредитов на 354,44 млн руб.

Самые крупные товарные кредиты в июне оформили жители Чеченской республики — в среднем 94 тыс. руб., Тывы — 83 тыс. руб., а Москвы и Якутии — по 78 тыс. руб.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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