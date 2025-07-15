Спасители связи: правила отключения интернета решаются в условиях хаоса

Единые правила отключения мобильного интернета, чтобы избежать хаоса

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минцифры и бизнес Обсуждают единые правила отключения мобильного интернета.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

В настоящее время распоряжения о отключениях поступают от местных властей, МЧС и других организаций, но, по словам источников, такие требования бывают хаотичными.

Ранее ограничения вводились согласно указаниям Роскомнадзора и силовых структур, обычно перед массовыми мероприятиями. Однако сейчас, с учетом увеличения атак беспилотников, количество организаций, отдающих такие распоряжения, возросло. Это приводит к большому количеству заявок от операторов, и не всегда отключения действительно необходимы, передают Известия.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что разработка единой процедуры блокировки позволит избежать ненужных отключений для пользователей и упростит работу операторов. Он также предложил создать единый орган, который будет выдавать предписания операторам, и систему информирования для связи с пользователями.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности на фоне атак дронов, которые могут использовать GPS или сотовые сети. Например, во время ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге жители столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Группа депутатов предложила внедрить обязательную SMS-оповещение при сбоях, но министерство не сочло это целесообразным.

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