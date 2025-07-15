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Цены на овощи и фрукты значительно снизятся: до 50% экономии в августе

Овощи и фрукты подешевеют — скидки до 50% в августе
1:03
Экономика

В августе для любителей овощей и фруктов ждут приятные новости.

Супермаркет
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Супермаркет

Ожидается, что цены на некоторые из них могут упасть на 40-50%. Например, картошка может подешеветь в 1,5-2 раза, а морковь и лук — на 30-35%. Капуста и помидоры тоже не отстанут, их цена снизится примерно на 30-40%.

Свекла и огурцы могут стать дешевле на 15-20%, а свежая зелень — на 10-15%. Не забудьте про сливу, которая может подешеветь в 2-3 раза. Яблоки и груши упадут в цене на 20-25%, а арбузы и дыни тоже ждут снижение.

По словам эксперта Игоря Балынина, такие изменения связаны с увеличением поставок продукции от местных фермеров и сбором урожая. Кроме того, сетевые магазины будут радовать нас скидками, чтобы быстрее распродать свою плодоовощную продукцию, согласно "Прайм".

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством. Также существуют фермеры, занимающиеся лесным хозяйством, в том числе и в России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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