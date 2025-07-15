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Экспортные объёмы пшеницы: чем вызван рост до 46 млн тонн

Кукуруза и ячмень без ограничений, пшенице тоже дан зелёный свет: как это скажется на рынке
0:58
Экономика

По оценкам "Совэкон", объем экспорта ячменя составляет 400 тысяч тонн, а кукурузы — 300 тысяч тонн.

Пшеница
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пшеница

До конца июня ограничения на экспорт этих культур отсутствовали. С начала нового сельскохозяйственного года (1 июля) и до середины февраля вывоз зерновых осуществляется без квот.

Недавно аналитики "Совэкон" пересмотрели в сторону увеличения прогноз по экспорту российской пшеницы в сезоне 2025-2026 годов, подняв его до 42,9 млн тонн. Это связано с улучшением оценки урожая 2025 года на 2 млн тонн, до 83 млн тонн.

Согласно июльскому отчету WASDE Министерства сельского хозяйства США, экспорт российской пшеницы в текущем сезоне оценивается в 46 млн тонн, пишет "Агроэксперт".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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