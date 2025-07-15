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350 тыс. молоди хариуса выйдут с Норильского завода: старт запланирован на август

Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
Экономика

Специалисты Енисейского филиала Главрыбвода провели нерестовую кампанию хариуса в бассейне реки Пясина.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

Уже в августе планируется выпустить около 350 тыс. молоди ценной рыбы с Норильского завода в рамках компенсационных мероприятий.

Отбор рыбоводного материала проводился прижизненным способом. Рыбу доставляли на временный рыбоводный пункт, где ее рассаживали в садки и бассейны с проточной водой (отдельно самцы и самки). Половые продукты отбирали с использованием анестетика, помещая производителей в раствор с гвоздичным маслом. Средняя плодовитость самок составила около 6 тыс. икринок на килограмм.

После этого рыбу вновь выпускали в дикую природу, а оплодотворенную икру помещали в инкубационные аппараты. Специалисты следят за температурными и кислородными условиями воды во время первичной инкубации и при необходимости обрабатывают икру дезинфектантами.

Работа рыбоводов в суровых условиях горной тундры требует профессиональных навыков, мужества и преданности делу, пишет Fishnews. 

Уточнения

Ха́риусы (лат. Thymallus) — род рыб подсемейства хариусовых семейства лососевых отряда лососеобразных.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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