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Запад не заметил, как Китай захватил будущее медицины: биотехнологии вышли на тропу войны

Китай обогнал ЕС по разработке новых лекарств и догоняет США
5:47
Экономика

Китайская биотехнологическая отрасль переживает настоящую революцию — по темпам развития она идёт вровень с искусственным интеллектом и электромобилями. Ещё недавно считавшийся догоняющим игроком, Китай за считанные годы превратился в центр притяжения глобального фармацевтического внимания. Количество разрабатываемых препаратов в стране стремительно приближается к американским показателям и уже уверенно обходит Европу. Всё чаще инновации с китайской "пропиской" получают одобрение регуляторов и становятся объектами миллиардных сделок.

Биотехнологии в современной медицине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биотехнологии в современной медицине

Скачок, которого никто не ожидал

Если в 2015 году в Китае было всего 160 потенциально инновационных препаратов, то в 2024 году их число перевалило за 1250. Это почти вровень с США (около 1440) и значительно выше показателя ЕС. Такого поворота не ожидали даже скептики.

"Такого масштаба мы ещё не видели", — отметила управляющий партнёр LEK Consulting в Шанхае Хелен Чен.

Всё началось с реформ: упрощение проверок, прозрачные стандарты, внедрение принципов GMP и активное возвращение на родину специалистов, обученных на Западе. Программа "Сделано в Китае 2025" стимулировала инвестиции в науку и вывела отрасль из тени дженериков и копий.

Качество догнало количество

Теперь китайские препараты проходят ускоренные проверки в США, ЕС, Японии и Великобритании. Особую популярность у регуляторов получили лекарства, предназначенные для лечения тяжёлых заболеваний. Китай в 2024 году уже обошёл Европу по числу одобренных инновационных препаратов с приоритетным рассмотрением.

"Он не только почти сравнялся с США, но и продолжает расти", — заявил вице-президент Norstella Дэниел Ченселлор.

Пример — клеточная терапия от китайской Legend Biotech, успешно внедрённая Johnson & Johnson. Она уже признана более эффективной, чем аналогичные американские разработки.

Китай становится магнитом для Big Pharma

Интерес к китайским биотехнологиям перерос в инвестиционную волну. Компании Merck, AstraZeneca, Roche и Pfizer скупают разработки и заключают лицензионные соглашения на рекордные суммы. Pfizer, например, выделила 1,2 млрд долларов на соглашение с 3SBio по перспективному онкопрепарату.

"Транснациональные корпорации сегодня забрасывают сеть шире, чем когда-либо", — пояснил Ченселлор.

Такие сделки говорят о смене стратегического вектора: крупные игроки всё чаще рассчитывают на китайский R&D, а не только на собственные лаборатории.

Быстрее, дешевле, массовее

Одна из главных причин китайского прорыва - скорость. По данным GlobalData, Китай с 2021 года лидирует по числу новых клинических испытаний. Централизованная система больниц, большой пул пациентов и низкие издержки позволяют в два раза быстрее, чем в США, набирать добровольцев для испытаний — особенно по препаратам от рака и ожирения.

Однако есть и ограничения. Результаты испытаний, проведённых только в Китае, не принимаются в США и ЕС без дополнительной международной валидации. Но биотехнологические компании Поднебесной всё чаще готовы выходить на глобальный уровень.

Китай занимает лидирующие позиции

Из 50 ведущих фармацевтических компаний мира по количеству новых препаратов 20 — китайские. Это в четыре раза больше, чем пять лет назад. Лидер — Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, компания, ранее специализировавшаяся на дженериках, но теперь сделавшая ставку на инновации.

"Высококачественные китайские препараты — это уже не исключение, а новая норма", — считает сотрудник из Treehill Partners Али Пашазаде.

Компании, такие как Akeso, DeepSeek и Summit Therapeutics, уже конкурируют с мировыми лидерами вроде Merck. Их разработки потенциально превосходят даже Keytruda — самый продаваемый онкопрепарат в мире.

Биотехнологии — новое поле геополитической борьбы

Успех Китая в биофарме вызывает беспокойство в США. Комиссия Конгресса уже предупреждает: страна рискует отдать лидерство ещё в одной критически важной отрасли. На фоне геополитического противостояния Штаты обсуждают экспортный контроль, инвестиционные ограничения и реформу собственной биомедицинской инфраструктуры.

"Биотехнологии — на передовой технологического соперничества между США и Китаем", — заявил аналитик Фонда защиты демократии Джек Бёрнэм.

Глава американского Минздрава Роберт Ф. Кеннеди уже пообещал ускоренное развитие национального биосектора, а Китай тем временем продолжает расширять присутствие на глобальном рынке.

"В конечном счёте то, что мы делаем, приносит пользу пациентам по всему миру", — подчеркнула CEO Akeso Мишель Ся.

Хотя путь китайских препаратов на рынки США и Европы ещё не завершён, сам факт того, что китайские компании всё чаще оказываются в числе лидеров глобальной фармы, уже нельзя игнорировать. Если тренд сохранится, в ближайшие годы привычная карта биотехнологических центров мира изменится навсегда.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе — с контролируемым Пакистаном Гилгит-Балтистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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