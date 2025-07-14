Вашингтон обрушивает экспорт Японии — начало конца для страны восходящего солнца

Может ли союз США и Японии рухнуть, если Токио останется без главного рынка сбыта? Впервые за 25 лет над Японией навис реальный риск стать экономическим аутсайдером — и выходом может стать только неожиданное партнёрство.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на все японские товары. Причина? "Несправедливый" торговый баланс — слишком уж много Япония поставляет в Америку, а получает в ответ мало, поясняет нам tsargrad.tv.
Эта новость стала настоящим ударом под дых для Токио. Financial Times прямо говорит: Япония сталкивается с крупнейшим торговым кризисом за последние 25 лет. Подобная ситуация была лишь в конце 90-х, когда на фоне распада СССР начался глобальный экономический передел. Тогда удалось договориться. А сейчас — не факт.
"Если Трамп введёт обещанные пошлины, это станет тяжелейшим ударом, который может сломать всю экономику Японии", — считают ситуацию критической политологи и историки.
Но пошлины могут это всё уничтожить. Рост цен оттолкнёт покупателей, а без США Япония теряет единственный премиальный рынок.
Неожиданный поворот: выходом из кризиса может стать… Россия.
"Русский рынок хоть и не такой богатый, но он большой и находится совсем рядом. А спрос на японскую продукцию там есть всегда", — подчёркивает Станкевич.
На фоне ухода западных брендов из России японские товары (особенно техника и автомобили) становятся всё более востребованными. Но, чтобы воспользоваться этой возможностью, Японии придётся изменить вектор внешней политики.
Пока у власти в Японии политики, ориентированные на США и ЕС, сближения с Россией ждать не стоит.
"Нужно, чтобы появились влиятельные политические фигуры уровня бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным", — уверенно говорит Станкевич.
Такое сближение может стать спасением. Но для этого Токио должен решиться на внутренние перемены.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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