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Курс доллара обрушился за сутки — но аналитики говорят, что страшное впереди

Экономисты не советуют инвестировать в доллар: предпочтение отдают рублю и юаню
4:43
Экономика

10 июля курс доллара резко просел до 73,9 рубля — минимального уровня с начала года. Однако уже на следующий день валюта отыграла позиции и вернулась к отметке 78 рублей. Эксперты связывают такой скачок с новостями о санкциях США и нестабильной реакцией участников рынка.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Почему доллар обвалился

Резкое удешевление доллара на внебиржевом рынке связано с панической реакцией на сообщения о возможных жёстких санкциях США против России. Многие компании поспешили продать валюту, опасаясь новых ограничений, и это укрепило рубль.

"В моменте рынок отыгрывал новостной фон — инвесторы распродавали доллары, что резко снизило курс", — пояснил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Уже 11 июля ситуация стабилизировалась, рынок остыл, и доллар начал возвращаться к прежним уровням.

Почему рубль укрепился, но не надолго

Несмотря на временное укрепление, структура валютного рынка остаётся "тонкой": даже незначительные покупки доллара способны поднять курс. Это происходит на фоне слабого спроса на валюту — по данным ЦБ, в мае-июне он был в 1,75 раза ниже, чем в среднем во втором полугодии 2024 года.

При этом экспортёры продолжают активно продавать выручку, обеспечивая стабильное предложение валюты. Вдобавок в июле увеличился объём продаж иностранных денег по бюджетному правилу.

"Поддержка рубля — это результат длительной жёсткой политики ЦБ. Люди экономят, импорт сокращается, а сбережения в рублях остаются привлекательными", — отметил аналитик Александр Шепелев.

Однако всё это временные факторы. Впереди снижение ключевой ставки, рост расходов и сезонные колебания, которые могут развернуть тренд.

Что будет с долларом летом

Эксперты сходятся во мнении: в ближайшие недели рубль будет ослабевать. Среди основных причин — снижение ставки ЦБ, сезонное ухудшение торгового баланса и увеличение расходов бизнеса и населения. По словам Шепелева, к концу лета доллар может стоить 80-85 рублей.

"К августу доллар, скорее всего, подорожает до 82-83 рублей", — считает инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Тем не менее, возможны и приятные сюрпризы. Если нефть подорожает выше $85 за баррель, а геополитика стабилизируется, доллар может временно упасть до 70-72 рублей, прогнозирует экономист Эльмира Асяева. Балынин вообще допускает курс 63-65 рублей, но предупреждает: такие значения — скорее эпизоды, чем устойчивый тренд.

Осенью всё может измениться

С приходом осени волатильность усилится. Причины — традиционный рост импорта перед праздниками, увеличение спроса на валюту со стороны компаний и укрепление доллара на глобальных рынках в IV квартале. Прогнозы экспертов говорят об осторожном ослаблении рубля.

"Курс доллара к ноябрю может составить 80-87 рублей. Если смягчат валютные ограничения — поднимется до 90-95", — считает Асяева.

Шепелев уверен, что к зиме курс дойдёт до 90 рублей, особенно если Центробанк продолжит снижать ставку, а цены на нефть просядут.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Пока что ответ скорее "нет". На фоне ограниченной ликвидности и низкой доходности вложения в валюту выглядят сомнительно. Доллар не приносит процентов, а депозиты в рублях дают 15-18% годовых. Кроме того, в случае снятия валютных ограничений рубль может резко укрепиться, и долларовые активы потеряют в стоимости.

"Сейчас покупка доллара уместна только в случае поездки за границу", — уверен Бахтин.

"Лучшая стратегия — держать портфель без долларов. Сейчас выгоднее вложения в рублях", — добавил Балынин.

Шепелев, в свою очередь, рекомендует соблюдать разумную диверсификацию: 40% в валюте (желательно — в юанях), 60% — в рублях. Асяева также советует ограничить долю валюты 10-15% от всех сбережений, делать ставку на инструменты в рублях и рассматривать альтернативы: золото, недвижимость, акции.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Код в стандарте ISO 4217 — USD, цифровой — 840. Официальный символ — $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. 

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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