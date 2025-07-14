Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира

Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине

3:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений по России в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Основной акцент — ультиматум в адрес Москвы: если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине, Соединённые Штаты введут против Российской Федерации "очень жёсткие" пошлины. Помимо этого, американский лидер рассказал о масштабных поставках оружия Украине и обозначил роль НАТО в этом процессе.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

100% пошлины и вторичные санкции

Главной новостью стали возможные торговые меры против РФ. По словам Трампа, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс по украинскому урегулированию, Вашингтон применит тарифы, которые могут достичь 100%.

"Мы готовы ввести очень жёсткие пошлины. Речь идёт о тарифах на уровне 100%", — подчеркнул президент США.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, эти меры могут затронуть не только Россию напрямую, но и государства, продолжающие покупать у неё нефть. Это означает возможность введения вторичных санкций, нацеленных на третьи страны.

Интересно, что подобные действия США могут предпринять без согласования с конгрессом. При этом в Белом доме заявили, что пока не уверены в необходимости отдельного законопроекта по новым санкциям — в сенате он всё ещё находится на стадии обсуждения.

Новый формат военной помощи Украине: кто платит, кто поставляет

Пожалуй, не менее значимым оказалось объявление о достигнутой сделке между США и странами Европы по поставкам вооружений Украине. Согласно договорённостям, оружие будет поступать с американской стороны, а финансирование возьмёт на себя Евросоюз.

"Это соглашение с Европой даёт шанс на мир", — заявил Трамп.

Координировать процесс доставки вооружения будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером. Поставки должны начаться немедленно.

Среди конкретных позиций — зенитные ракетные комплексы Patriot. Некоторые страны-члены альянса передадут Киеву свои имеющиеся батареи, а США восполнят их арсеналы новыми системами. Общая сумма помощи оценивается в миллиарды долларов.

Контакт с Путиным сохраняется

Несмотря на жёсткую риторику, Трамп отметил, что диалог с российским президентом Владимиром Путиным не прекращается. По его словам, между ними происходят частые телефонные разговоры.

"Эти беседы всегда очень приятны", — сказал президент США.

Трамп также высказал мнение, что Путин заинтересован в восстановлении российской экономики и видит в этом приоритет, который может быть достигнут за счёт торговли, а не войны.

"У России огромный потенциал. Можно использовать ресурсы на благо, а не в военных целях", — добавил он.

Сигнал для Москвы и всей Европы

Новое заявление американского лидера стало своего рода ультиматумом — Россия получила чёткий дедлайн: 50 дней на заключение соглашения по Украине. В противном случае её ждут экономические меры, которые могут затронуть не только двусторонние отношения с США, но и партнёров РФ по энергетическому экспорту.

Параллельно Вашингтон демонстрирует решимость действовать в тесной связке с Европой и НАТО. Появление новой модели "оружие от США — деньги от ЕС" может обозначить сдвиг в стратегии Запада: объединение усилий не только политически, но и логистически.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.



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