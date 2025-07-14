Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызывать отёк Квинке
Запрет на электросамокаты: этот город первый в России ввёл такое ограничение
Цены на билеты финала Уимблдона 2025 поднимаются до небес: вот как перепродажа влияет на доступность
Индукционная плита с встроенной вытяжкой: преимущества и недостатки
Автоэксперт Иван Зенкевич считает подарок Овечкину несоответствующим статусу
Видеорегистраторы могут помочь в расследованиях ДТП, считают эксперты
Когда стричь газон нельзя: ключевая ошибка садоводов
Аромат лета в каждой ложке: такая сытная и вкусная царская окрошка
Супруга Петросяна неосторожно лайкнула провокационный пост

Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира

Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
3:43
Экономика

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений по России в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Основной акцент — ультиматум в адрес Москвы: если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине, Соединённые Штаты введут против Российской Федерации "очень жёсткие" пошлины. Помимо этого, американский лидер рассказал о масштабных поставках оружия Украине и обозначил роль НАТО в этом процессе.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

100% пошлины и вторичные санкции

Главной новостью стали возможные торговые меры против РФ. По словам Трампа, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс по украинскому урегулированию, Вашингтон применит тарифы, которые могут достичь 100%.

"Мы готовы ввести очень жёсткие пошлины. Речь идёт о тарифах на уровне 100%", — подчеркнул президент США.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, эти меры могут затронуть не только Россию напрямую, но и государства, продолжающие покупать у неё нефть. Это означает возможность введения вторичных санкций, нацеленных на третьи страны.

Интересно, что подобные действия США могут предпринять без согласования с конгрессом. При этом в Белом доме заявили, что пока не уверены в необходимости отдельного законопроекта по новым санкциям — в сенате он всё ещё находится на стадии обсуждения.

Новый формат военной помощи Украине: кто платит, кто поставляет

Пожалуй, не менее значимым оказалось объявление о достигнутой сделке между США и странами Европы по поставкам вооружений Украине. Согласно договорённостям, оружие будет поступать с американской стороны, а финансирование возьмёт на себя Евросоюз.

"Это соглашение с Европой даёт шанс на мир", — заявил Трамп.

Координировать процесс доставки вооружения будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером. Поставки должны начаться немедленно.

Среди конкретных позиций — зенитные ракетные комплексы Patriot. Некоторые страны-члены альянса передадут Киеву свои имеющиеся батареи, а США восполнят их арсеналы новыми системами. Общая сумма помощи оценивается в миллиарды долларов.

Контакт с Путиным сохраняется

Несмотря на жёсткую риторику, Трамп отметил, что диалог с российским президентом Владимиром Путиным не прекращается. По его словам, между ними происходят частые телефонные разговоры.

"Эти беседы всегда очень приятны", — сказал президент США.

Трамп также высказал мнение, что Путин заинтересован в восстановлении российской экономики и видит в этом приоритет, который может быть достигнут за счёт торговли, а не войны.

"У России огромный потенциал. Можно использовать ресурсы на благо, а не в военных целях", — добавил он.

Сигнал для Москвы и всей Европы

Новое заявление американского лидера стало своего рода ультиматумом — Россия получила чёткий дедлайн: 50 дней на заключение соглашения по Украине. В противном случае её ждут экономические меры, которые могут затронуть не только двусторонние отношения с США, но и партнёров РФ по энергетическому экспорту.

Параллельно Вашингтон демонстрирует решимость действовать в тесной связке с Европой и НАТО. Появление новой модели "оружие от США — деньги от ЕС" может обозначить сдвиг в стратегии Запада: объединение усилий не только политически, но и логистически.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Последние материалы
Забавные факты о Майкле Джордане: его любовь к Греции и местным традициям
Лука Вилдоса принял православие незадолго до своей свадьбы
Теперь официально: Ани Лорак уведомила ФНС России о получении гражданства РФ
Сервис автопроката развивается, доступность автомобилей от Калининграда до Камчатки
Пять полезных насекомых для огорода — список с пояснениями
Четыре года до собственной квартиры: Волгоград улучшил позиции в рейтинге жилья
Учёных заинтересовал загадочный бронзовый додекаэдр времён Римской империи
Трамп объявил о 25% пошлинах на товары из Японии — 12 июля
Мария Погребняк высказалась о жалобах Кудрявцевой на алкоголизм мужа
Как правильно мыть салат с уксусом, чтобы удалить бактерии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.